Több mint 22 ezer életet mentett meg a gondosóra

A Gondosóra program Magyarország Kormánya által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett, magyar állampolgárság és belföldi bejelentett lakcím esetén alanyi jogon hozzáférhető jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy a felhasználók szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket nem csak vészhelyzet esetén.

Az Európában egyedülálló Gondosóra programhoz egy 0–24 órás diszpécserszolgálat tartozik, ahol szakképzett diszpécserek nyújtanak segítséget a felmerülő problémák megoldásában, szükség esetén a kontaktszemélyek (kapcsolattartó családtag, szomszéd, barát, vagy opcionálisan szociális gondozó stb.) bevonásával. A segítségnyújtás nem csak kizárólag vészhelyzet esetén elérhető, hanem hétköznapi, egyszerűbb problémákban is gyors támogatást jelent. Korszakváltás a biztonság terén és mérföldkőnek számít az idősgondozásban: nagy segítség a felhasználóknak, de biztonságot és megnyugvást nyújt a felhasználó családjának és hozzátartozóinak is, tudva, hogy a segítség egy gombnyomással elérhető.

Nyitrai Zsolt magyar politikus szombat reggel Facebook-oldalán tette nyilvánossá a Gondosóra program eddigi működésének legfrissebb számadatait:

A program indulása óta már több mint 22 ezer életet mentett meg, és 360 ezer esetben nyújtott hétköznapi segítséget.

A diszpécserek 28 ezer órát beszéltek a felhasználókkal, és 34 ezer alkalommal értesítették a kontaktszemélyeket.

A Gondosóra legidősebb felhasználója továbbra is a 107 éves Gizi néni.

A Gondosóra szolgáltatást már applikáció is segíti, így a hozzátartozók gyorsabban értesülhetnek arról, ha hozzátartozójukkal kapcsolatban baj történik, de az ügyintézés is egyszerűbb és gyorsabb lett ezáltal. Az applikációt ez idáig már több mint 30 ezren töltötték le.A legújabb fejlesztésnek köszönhetően pedig már az ingyenes zöldszámon is lehet regisztrálni a Gondosóráért.