Sorompó alá szorult egy autós a síneken, nem sokon múlt a tragédia - Videó

Mondhatjuk, hogy másodperceken múlhatott egy autós élete. A sofőr a piros jelzés ellenére előre hajtott a HÉV-kereszteződésnél, majd lecsukódott a járművére a sorompó, elkezdett pánikolni és meg sem mozdult. Egy férfi látta, hogy mi történik, majd gyorsan odament, felemelte a sorompót és jelzett, hogy tolasson hátra – ennek köszönheti az életét.

Pár másodperc múlva megérkezett nagy sebességgel a HÉV-szerelvény, az eset akár tragédiával is végződhetett volna, ha csak egy kicsit is máshogy alakulnak a dolgok. Szerencsére az ijedtségnél nem lett nagyobb baj, hála annak az embernek, aki felismerte a helyzetben a komoly veszélyt, és tett is azért, hogy az elháruljon.

Egy fedélzeti kamera felvette az egészet, a Tények riportjában meg lehet tekinteni a felvételt: