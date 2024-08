„Nem fogok tudni tanszereket vásárolni a gyermekeimnek” - csalók lopták el Anikóék iskolakezdésre szánt pénzét

A ladánybenei családot balszerencsék sora sújtja. Az egyedülálló édesanya, Anikó először az egyetlen támaszát az édesapját veszítette el, most pedig gyermekei iskolakezdésére félretett pénzét emelték le csalók a bankszámlájáról. Munkahelyet is csak nagy nehezen talált. A kevés pénzt amit keres, így is nehéz beosztani egész hónapban.

Veszélyben az iskolakezdés. Csaló nyúlták le az édesanya félretett pénzét Fotó: olvasói

Anikó három gyermekét egyedül neveli Ladánybenén. Közül csak Ervin, a legidősebb egészséges. Tomika és Andi koraszülöttek, és betegen jöttek a világra. Tomi súlyos szívbeteg, és már több műtéten is átesett, nővérének Andinak pedig vesetágulata van és nagyon rosszul lát. Mindkét beteg gyermek speciális iskolába jár Kecskemétre, ami a család nehéz anyagi helyzetét tovább rontja.

A gyerekek régi álma, hogy egyszer lássák a Balatont, de az idei nyár sem alakul jól az életükben. És most internetes csalók miatt még nehezebb helyzetbe kerültek.

Részmunkaidős munkát kínáltak az interneten, a jelentkezéshez meg kellett adni az adataimat. Csak később derült ki, hogy csalásról van szó, és az iskolakezdésre szánt több, mint 100 ezer forintot leemelték a számlámról

-mondja kétségbeesetten Anikó, aki csak jobban fizető munkát szeretett volna találni, hogy könnyebben tudjon gondoskodni a gyermekeiről.

Csak magamat tudom hibáztatni a naivságom miatt, de ezt most a gyermekeim sínylik meg. Természetesen azonnal a rendőrségre vezetett az utam és feljelentést tettem. Sajnos ez nem változtat azon, hogy nem fogok tudni könyveket, füzeteket és tanszereket vásárolni a gyermekeimnek.

-zokog elkeseredetten a három gyermekes édesanya, aki továbbra sem adta fel a munkakeresést, és úgy néz ki talán sikerül egy takarítói állást találnia, ahol több lenne a fizetése.