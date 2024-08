A 90-es években nagy népszerűségnek örvendett az MTV-n sugárzott Singled Out, ami egy randiműsor volt. Fiatalok milliót bilincselte a tévé képernyője elé, és ennek egy kiemelkedő alakja volt Randal Malone. Most vele kapcsolatban érkeztek szörnyű hírek. A színész már évek óta küzdött a betegségeivel, veseelégtelensége azonban felülkerekedett rajta. Most adták hírül, hogy 66 éves korában szervezete feladta a harcot, és örök álomra szenderült - írja a Mirror.