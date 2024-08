Magyar Péter kórházi haknikörúttal próbálja feledtetni a végigbulizott nyarat

Itt pedig egy videó arról, ahogy foltos nadrágban részegen tántorog...

A következő hírhedt Magyar Péter-féle buli, amikor a Metropol információi szerint a budapesti alvilág kedvenc helyén adott exkluzív partit.

Csak azok léphettek be az előzetesen meghirdetett partira, akik regisztráltak, de ők is csak a borsos „támogatói” díj megfizetése után léphettek be a mindenféle földi jóval felszerelt, exkluzív és „speciális” szolgáltatásokat nyújtó klubba.

A hely évek óta híres és hírhedt a pesti éjszakában. Különleges hírnevét még akkor szerezte, amikor a jól ismert Vizoviczki László volt a tulajdonosa, akit 2020-ban jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt a bíróság.

Az ukrán Uszikov család szótrakozóhelyén adott exkluzív partyt Magyar Péter

Vizoviczkiéktól aztán a pesti éjszakában több helyen is jelenlévő ukrán milliárdosokhoz, az Uszikov családhoz került a Magyar Péter-parti helyszíne, velük vette fel a kapcsolatot. Ennek a családnak fontos tagja a ma is börtönben lévő Uszikov Alex, akit a maffiabűncselekmények iránt érdeklődők korábban Turek néven ismerhettek.

Magyar Péter a Metropol értesülése szerint pénzgyűjtő akciónak is szánta a partit, hívei egy előzetesen megvett 10 000 forintos VIP-jegy megvásárlásával juthattak be az exkluzív lehetőségeket nyújtó luxusklubba. Amelynek egyik jellemző szolgáltatása a legénybúcsúk szervezése a „szeparált VIP-szobákba”... A jelszó:csak az asszony meg ne tudja! - ezt várnánk egy háromgyermekes családapától?

Íme egy videó arról, hogy Magyar Péternél sosem áll meg a bulivonat!

De Magyar Péter a Sziget Fesztiválon sem tagadta meg magát: a fesztivál VIP részében bulizott a barátaival. Megadta a módját az estének, jégbe hűtött pezsgővel és külön asztalnál hallgatta a Sziget aznapi fellépőit...

A költségek több százezer forintra rúgtak, hiszen a nagyjából 78 ezer forintos VIP-jegyből Magyar nem csak magának, de barátainak is szerzett.

All inclusive, korlátlan italfogyasztással...

De ezzel még nem ért véget a nyári bulik botrányos sora. A nemzeti ünnepet, augusztus 20-át egy exkluzív bulihajón ünnepelte a politikus. Egy Michelin-csillagos séffel dagasztott kenyeret, és közben reklamált, hogy élő adásban nem ihat - de aztán félmeztelenre váltott, és nekilátott a borozásnak...