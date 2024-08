Magyar Péter durván rátámadt egy közvéleménykutatóra

Megtörtént-e a kártalanítás?

Más szemtanúk arról számoltak be, hogy amint Magyar odalépett a videózó férfihoz és elvette a telefonját, azt is hallották, hogy a sértett többször kérte, követelte vissza a telefonját. Miután a biztonsági őrök kivezették Magyar Pétert a diszkóból, két diák is távozott, és az utcán látták, amint a politikus – néhány fiatal társaságában – elindult a rakpart felé, nyomában a férfival, akinek elvette a telefonját. Ezek a szemtanúk látták, hogy Magyar egy telefont dobott a Dunába, egyikük megjegyezte, hogy a politikus óvatosan, mondhatni, „sunyiban” dobta a vízbe, hogy ne látszódjon. Arról is beszámoltak, hogy egyik társa – Radnai Márk színész, Magyar Péter rendezvényeinek főszervezője, most pedig már egyik alelnöke – „többször mondta a sértett férfinak, adjon egy elérhetőséget és kártalanítani fogják". Egyelőre azt nem lehet tudni, hogy ez megtörtént-e. Magyar Pétert diszkóbotrányáról próbálta kérdezni a Hír TV riportere, de az agresszív baloldali politikus most is gyáván elmenekült.

Magyar Péter új alelnöke egy idős kritikust és egy újságírónőt is megfenyegetett, hogy eltöri a kezét

Radnai Márkról azt érdemes tudni, hogy nemcsak egy újságíróval szemben ütött meg minősíthetetlen hangnemet pusztán azért, mert leírta kritikáját az általa rendezett darabról, hanem Csendes-Erdei Emesét, a Librarius újságíróját is komolyan megfenyegette. Az említett újságírónak azt ígérte, ha meg meri jelentetni a vele és Magács Lászlóval készült – egyébként a színház által kezdeményezett – interjút, amely a Closer című darab kritikai buktájáról és annak korrigálásáról szólt volna, eltöri a kezét.

„Miután azt a reakciót kaptam az átnézésre visszaküldött interjúra, hogy abból egy szó sem jöhet le, felhívtam Radnait, hogy ezt azért beszéljük meg, mert nem értettem, miért ne jöhetne le az, amit tulajdonképpen ők kezdeményeztek. Elmondták, hogy belátták, sok hibát követtek el a darab készítése során, és szeretnének egy új előadást csinálni.

Radnai nem volt túl együttműködő a telefonbeszélgetés során, és közölte, hogy eltöri a kezemet, ha lehozom a cikket

– írta a Mandiner.