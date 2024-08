Mégis létezik a szörnyeteg? A tudósok szívverés hangjára lettek figyelmesek a Loch Ness mélyén

A skóciai Loch Ness hihetetlenül mély tó, és rendkívül sokszínű élővilága van, amelyről egyelőre vajnyi keveset tudunk – derült ki egy friss kutatásból. Az Alistair Matheson által vezetett Deepscan hajó néhány nappal ezelőtt indult útjára a habokon, hogy különböző kutatásokat végezzenek a rejtélyes tóban. 200 méterrel a vízfelszín alatt azonban hihetetlen dolgokat fedeztek fel. Több olyan mikroszkopikus élőlényt is találtak, amelyek ebben a mélységben is gond nélkül élnek, illetve egy erős szívverés hangját is rögzítették a mélyben.

Rengeteg rejtélyt és felfedezetlen élővilágot rejt magában a Loch Ness Fotó: Northfoto

Dr. Thangavel Thevar az Aberdeeni Egyetem mérnöki karának professzora szerint rengeteg felfedezetlen terület van még a mély vízben. Az első vizsgálatuk pedig már eredménnyel zárult, ugyanis felfedeztek egy eddig ismeretlen mikroszkopikus méretű fajt a vízben – számolt be róla a DailyStar.

A weeHoloCam nevű tengeralattjárójuk a merülése során több ezer digitális képet készített mikroszkopikus méretű vízi élőlényekről. Ezek osztályozására pedig a mesterséges intelligencia segítségét vették igénybe. A kamerájuk egészen 200 méter mélyre is le tudott merülni, de belegondolni is rémisztő, hogy milyen mély lehet az aprócska tó valójában, ha még mindig nem tudták az emberek feltérképezni az aljáig.

A legnagyobb rejtély azonban 5 méterre a tó fenekétől érte a kutatókat.

A ritmikus pulzálást érzékelő mikrofonunkkal szívverés hangját rögzítettük a tó mélyén. Ez az első tudományos bizonyítéka annak, hogy élőlények élhetnek a tó legmélyén. A hang forrását egyelőre még nem találtuk meg

– kezdte beszámolóját Alan McKenna, a kutatócsoport munkatársa, majd így folytatta:

Először azt hittük, hogy a hidrofon leért a víz aljára, és a fenéken húzzuk, de a hajó kapitánya megerősítette, hogy még minimum 5 méterre voltunk a fenéktől. A felvételünkön tisztán hallható egy ritmikus pulzus és szívverés. Fogalmunk sincs, mi lehet ez, de nagyon érdekes

– zárta sorait a kutató.