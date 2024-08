Hihetetlen: egy lebénult nő 18 év után először volt képes kommunikálni

Ann Johnson 30 éves volt, amikor sajnálatos módon agyvérzést kapott 2005-ben, és az állapota olyan súlyosnak bizonyult, hogy elveszítette a beszédkészségét, emellett lebénult. Ann és a családja azonban sosem adta fel a reményt, hogy egyszer újra képesek legyenek beszélgetni egymással. Az orvostudomány pedig meghallgatta az imáikat, és most elképesztő áttörést értek el: Ann egy beültetett agyi implantátumnak köszönhetően, a mesterséges intelligencia hathatós közreműködésével újra képes kommunikálni a külvilággal.

Ann Johnson 15 év után tudott beszélni a családjával Fotó: Fotó: YouTube

Ann és családja örömmel egyezett bele, hogy velük tesztelhessenek egy kísérleti technológiát, ami utólag jó döntésnek bizonyult, ugyanis működik.

A kísérlet során egy implantátumot helyeztek el a beteg agyában, amely az agy neuonjainak jeleit hallható szavakká formálta, amelyet pedig a mesterséges intelligencia egy digitális avatár segítségével le is tud játszani.

Így konkrétan Ann egy tévé segítségével tud beszélni, még ha a teste nem is képes rá, hogy szavakat formáljon. Ráadásul a tudósok még arra is képesek voltak, hogy a beteg esküvői videójának hangjából képezzék az avatár hangját, hogy az a lehető legjobban hasonlítson – számolt be róla a Unilad.