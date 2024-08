Dráma Kisvárdán: elaludt a sofőr, három gyerek került kórházba miatta

Nagy valószínűséggel elaludhatott a volán mögött az a sofőr, aki csütörtökön autójával több villanypóznát is kidöntött Kisvárdán. Az egyik pózna az autóra dőlt, ez állította meg, de másikat is magával rántott. A kocsiban nem egyedül utazott: őt és három utasát, három gyermeket is kórházba szállították a karambol után – tudatta a Tények. Úgy tudni, noha a balesetező autónak svájci rendszáma volt, azt egy magyar férfi vezette. A sérültek könnyebb zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek. A környező utcákban a kiszakadt póznák miatt órákig nem volt áram.