Néma csendbe burkolózott a lelátó: fejsérülést szenvedett a meccsen, belehalt a fiatal focista

A legtöbb ember nagyon szeret sportolni. Szinte minden ember számára van egy-két olyan sport, amit szívesen űz, a fiatalabbak többsége pedig a különféle csapatsportokat preferálják. Amerikában az is ösztönzi a gyerekeket a sportra és az önfejlesztésre, valamint a kitartásra, hogy a kiváló középiskolai sportolók (amennyiben a tanulmányi átlaguk is megfelelő) sportösztöndíjat kaphatnak az egyetemre. Márpedig Amerikában nem könnyű bekerülni az egyetemre, és meglehetősen költséges is. Éppen ezért sokan ebben látják a lehetőséget, hogy bekerüljenek valamelyik jobb iskolába. A 16 éves Caden Tellier előtt fényes jövő állt, sajnos azonban egy baleset mindent tönkretett.

Az orvosok mindent megtettek, hogy megmentsék a fiút

Caden Tellier a Morgan Academy junior hátvédje volt, és az egész iskolában nagy népszerűségnek örvendett. Igazi sztársportolója volt ugyanis a gimnáziumnak, és mindenki azt gondolta, hogy egy kiváló sportösztöndíjjal egy kiváló egyetemre kerülhet be. Pénteken nyitották meg az iskolai bajnokság idei szezonját, és természetesen a pályán volt az iskola sztárja, Caden is. Sajnos azonban a focimeccs alatt olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy károsodott az agya.

High school football player dies aged 16 after in-game brain injury https://t.co/2CmW7hINxn — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) August 27, 2024

Azonnal hívni kellett a mentősöket, kórházba szállították, és az orvosok igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy a fiú felépüljön. Sajnos azonban ez sem volt elég, így szombaton Caden elhunyt. Az iskolát mélységesen megrázta kedvencük halála, ezért felfüggesztették az iskola tanévnyitó rendezvényét, és mindenki szomorúan gyászol - írja a Mirror.