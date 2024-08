Négy gyereket hagyott félárván, kilátástalan helyzetbe került az elhunyt magyar focista szerelme

Egy boldog, hat tagú család élete tört ketté szombaton (augusztus 17.) este Gyöngyöspatán. Mint arról a Bors is beszámolt, egy 35 éves helyi férfi ugyanis egy kanyarban kicsúszott a motorjával és először egy oszlopnak, majd egy betonelemnek csapódott. Sajnos olyan szerencsétlenül esett, hogy hiába érkezett mentőhelikopter is a helyszínre, a férfin már nem lehetett segíteni.

Ennek a betonelemnek csapódott neki Sándor, akit már a gyorsan érkező segítség sem tudott megmenteni Fotó: TV2

Nem sokkal később kiderült, hogy a baleset áldozata Ó. Sándor, a helyi focicsapat, a Gyöngyöspata SE egyik közkedvelt játékosa és egyben a település köztiszteletben álló családapája volt. Úgy tudni, hogy a férfi az esti órákban csak a helyi boltba ugrott ki és onnan motorozott volna haza, amikor az érthetetlen baleset történt.

Külön tragédia, hogy az eset nem máshol, mint a helyi focipálya mellett történt - azaz pontosan ott, ahol Sándor annyi kemény és boldog órát töltött csapatával.

A történtek után nem csak a család, a barátok és az ismerősök, de a megyei focitársadalom és az egész település gyászba borult, ugyanis mindenki kedvelte a keményen dolgozó, szorgalmas, gyermekeit imádó családapát. Csapata is szomorú szavakkal búcsúzott tőle, hozzátéve, hogy a tervezett meccset is elhalasztják. Még ellenfelük, a Maklár SE is meggyászolta Sándort:

Tisztelt szurkoló társaim! A vasárnap 17:30-ra kiírt Maklár SE II - Gyöngyöspata SE mérkőzés elmarad, mert a vendégek egyik játékosa a mai nap motorbalesetben elhunyt. A mérkőzés későbbi időpontban lesz lejátszva. Őszinte részvétünk a családnak és a csapatnak

- írták a makláriak.

Sándor és élettársa, Dorina négy kisgyermeket neveltek, úgy tudni, hogy a férfi élt-halt a családjáért, rajongott kedveséért és a négy kicsiért. Dorina összetörten búcsúzott élete szerelmétől:

- Felfoghatatlan...Örökre velünk maradsz, őrizzük mosolyodat. Köszönöm a boldog éveket, szívemben örökké élni fogsz. Szeretlek...Nyugodj békében, Szerelmem...

- írta az asszony, akinek a lélekölő gyász mellett mással is meg kell küzdenie, miután egyedül maradt két kislányával és két kisfiával: az anyagi gondokkal.

Tisztelt barátaim, ismerőseim! Már értesültetek róla, hogy élettársamat a tegnapi nap elveszítettem. Négy kiskorú gyermek maradt félárván. Albérletben lakunk, nehéz anyagi helyzetbe kerültünk. Kérlek benneteket, ha módotokban áll, csekély összeggel támogassatok minket...

- írta az összetört családanya.

A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálja a rendőrség.