Ezt a dátumot írd be a naptáradba: nagy bejelentésre készül az Apple

Ha mindent szeretsz, ami iPhone-on, akkor van egy fontos dátum, amit fel kell jegyezned a naptárodba. Ugyanis ennek az eseménynek nagyon fogsz örülni.

Az új iPhone mellett más készülékeket is bemutatásra kerül Fotó: Vasin Lee / Shutterstock

Az Apple nemrégiben erősítette meg, hogy a következő nagy bemutató rendezvényét szeptemberben tartja, és úgy tűnik, hogy az okostelefonok új választéka lesz a napirenden. A nagy esemény szeptember 9-én, hétfőn 18 órakor kezdődik.

It's Glowtime

- olvasható a közleményben, amely egy színes Apple-logót is tartalmaz.

Természetesen az amerikai technológiai óriás sosem árulja el, hogy miről lesz szó a rendezvényen, így többet nem tudhatunk meg, amíg az esemény néhány hét múlva el nem kezdődik.

A rendezvényen valószínűleg szó lesz az új Bionic processzorról, de a hátlapi kamerákról is, amelyek minden eddiginél jobbnak ígérkeznek, különösen az éjszakai felvételek készítésekor. Emellett szó lesz az új iPhone-ról is, amelynek fényesebb lesz a képernyője, új designt kapnak, gyorsabb lesz a töltésük és hosszabb az akkumulátor-időjük, valamint érkezik az iPhone Pro Action gomb is. Az Apple Intelligence nevű új szolgáltatás is valószínűleg nagy változás lesz ezeken az új készülékeken. A techóriás már júniusban megerősítette, hogy jön az új AI-szoftvert, és egy frissített Siri.

Természetesen ez az esemény nem csak az iPhone-okról fog szólni. Várhatóan számos más eszköz is bemutatásra kerül, köztük az új AirPods, az Apple Watch frissítései és a továbbfejlesztett Homepods - írja a Mirror.