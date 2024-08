Verőemberek várták a kórház előtt az ercsi lövöldözés sérültjét – nem mert bemenni

A Bors számolt be róla elsőként, hogy milyen lövöldözés, dobálózás és tömegverekedés alakult ki augusztus 10-én, kora délután a Fejér vármegyei Ercsi településén, az Egressy utcában. Lapunk azóta több részletet is kiderített, amit most megosztunk.

Balog Jánost a térde közvetlen közelében érte éles lövés a szombati támadás során Fotó: Bors

– A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, majd a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek közreműködését kérték a tettesek elfogásához – tudta meg a Bors a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. Azóta azt is megtudtuk, hogy az esetnek több sérültje van, akik közül olyan is akad, akit éles lövés talált el a jobb térde közvetlen közelében azon a szombat délutánon.

Egy korábbi feljelentés miatt jöttek az öcsém és a fiam házára, hogy vonja vissza a vallomását. Emiatt megtámadtak mindenkit itt az utcán

– mondta el a helyszínen a Borsnak Balog János, a lapunk által elsőként közzétett felvételen látható Balog Attila bátyja, majd hozzátette:

Meglőttek egy éles fegyverrel, folyamatosan járok kezelésre. Hárman vagy négyen sérültünk meg. A fiam ablakát is betörték, ahol a kisunokám megsérült.

János unokája kinézett az ablakon, amit bedobtak egy kődarabbal, így ő az arcán és a combján sérült meg – tette hozzá János, aki a történtek óta nem szívesen hagyja egyedül családját. A férfi ráadásul éppen a kórházba tartott az egyik kezelésre, de nem tudott eljutni a bejáratig, mivel a szombati támadók közül többen ott vártak rá.

János unokája akkor sérült meg, amikor a támadók bedobták az ablakot Fotó: Bors

Nem tudtam bemenni, mert ott köröztek a kórház körül, így inkább hazajöttem

– mesélte el a Borsnak János, aki nem tudja, hogyan fajulhattak el idáig a dolgok. A szombati támadás után a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk:

- Az elkövetőket végül összehangolt akcióban augusztus 11-én, nem sokkal 12 óra után a 6-os főútnál fogták el. A rendőrök 17 férfit állítottak elő, közülük 15-ot őrizetbe is vettek, elszámoltatásuk jelenleg is folyik. Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság miatt kell felelniük.