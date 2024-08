"Elesett és már nem tudott felkelni" - extrém módon mentették meg egy asszony életét Piliscsabán

Még szerencse, hogy viselt gondosórát, az jelzett segítségért, mert a néni már magatehetetlen volt, amikor megérkeztünk. A kollégák először nem is találták meg a házát, mert nem volt kirakva a házszám, így a gondosóra beüzemeléskor megadott pontos cím is félig hiábavaló! Emiatt, akár komoly perceket is veszíthetünk, ami egy ember életébe is kerülhet, így javasoljuk mindenkinek, hogy jól látható helyre tegye ki a házszámot!