Azt hitte, a stressz miatt fáj a feje: már csak 1 évet adtak az orvosok az édesanyának

Amy Wareham ügyvéd ártatlanul azt feltételezte, hogy az időnkénti fejfájás csak a megerőltető és stresszes munkájának természetes következménye. De a 47 éves édesanya fájdalmának valódi oka valójában egy gyorsan növekvő agydaganat volt. Az orvosok csak egy évet adtak neki.

Warehamnak a fejfájáson kívül nem voltak más tünetei, ám tavaly májusban egy New York-i utazása során rohamot kapott, elesett és megütötte az arcát. Azonnal kórházba szállították, a vizsgálatok pedig kimutatták, hogy két daganat is nő az agyában. A további vizsgálatok feltárták, hogy Amynek egy nehezen kezelhető ráktípusa, az úgynevezett glioblastoma multiforme volt, és egy hónappal később megműtötték, hogy eltávolítsák az elváltozást.

A műtétet követően sugárterápián és kemoterápián is átesett, hogy megkíséreljék elpusztítani a rák esetlegesen megmaradt maradványait. Most a kemoterápia végéhez érve Wareham asszony azt mondta: „Jelenleg viszonylag jól vagyok. Hosszú utat tettem meg a tavaly májusi első és utolsó roham óta. Akkor nagyon megijedtem, orvosi vizsgálatok forgatagában voltam. Most a dolgok lelassultak, de csak napról napra élek."

A diagnózis és a műtét után 2023 augusztusában hozzáment a szerelméhez, Bruce-hoz, nem akarta, hogy a betegsége bármiben gátolja. Ezzel egy időben adományokat gyűjtött a The Brain Tumor Charity számára, valamint létrehozott egy támogató szervezetet The Amy Wareham Fund néven, amely az agydaganatok kutatására gyűjt pénzt.