"10 éves koromra már multimilliomos voltam, vettem magamnak egy Lamborghinit"

Egy fiatal nő, aki 18. életévének betöltése előtt már multimilliomos volt, azt mondta, hogy a hírnév és a vagyon nem olyan fantasztikus, mint amilyennek hangzik, pedig éppen most vett egy új Lamborghinit.

A 17 éves Isabella Barrett a Toddlers and Tiaras című tévéműsorban kezdett vagyonokat keresni, amikor mindössze öt éves volt. Ez azt jelentette, hogy hatalmas összeget keresett a különböző szépségversenyeken való fellépések révén szerte az Egyesült Államokban.

Miután otthagyta a versenyzést, két évét olyan márkák modellkedésével töltötte, mint a Toys 'R' Us, a Bergdorf Goodman és az American Girl. Kilenc évesen vállalkozni kezdett, kamatoztatta újdonsült reality-sztárságát, és elindította első ékszermárkáját, a Glitzy Girlt. Ezzel kiérdemelte az Egyesült Államok legfiatalabb önerőből lett milliomosa címet.

Azóta folytatta a modellkedést, de saját ruhamárkát is piacra dobott. Júniusban Isabella a Miami Swim Week kifutójára lépett, ahol Krissy King tervező által készített fürdőruhákat, valamint saját House of Barretti darabjait mutatta be.

A fiatal lány a 18. születésnapjához közeledve elmesélte, hogy azért a rivaldafényben felnőni és élni nem is annyira egyszerű, mint azt sokan hiszik. Idén járni kezdett a 17 éves Youtube-sztárral, Gavin Magnusszal, aki hatalmas 7 millió követővel büszkélkedhet.

„Nehéz dolog titokban tartani, amikor állandóan reflektorfényben vagy. De Gavinnel együtt lenni azt jelenti, hogy van valaki, aki igazán megérti a nyomást, a kihívásokat és minden mást, ami az élettel együtt jár, a nyilvánosság előtt élést" - fogalmazott.