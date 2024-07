Váratlan diagnózist kapott az anyuka, aki hirtelen elfelejtette szerettei nevét

Egy 36 éves anyuka, Danielle Hobson attól félt, hogy demenciával küzd. A nő arra figyelt fel, hogy elfelejti az emberek nevét és álmatlanságban szenved.

Az édesanya hosszú idő után, de végre újra kirobbanó formában van! (Fotó: Northfoto)

A kétgyermekes, Angliában élő anyuka éjszakai izzadást, álmatlanságot, szívverési zavarokat és szélsőséges fájdalmakat is tapasztalt - írja a Mirror. Danielle elfelejtette barátai nevét, valamint, hogy mit evett reggelire. Egy munkatársa említette meg neki még 2023-ban, hogy perimenopauzája lehet. A menopauzáról már valószínűleg mindenki hallott, pedig a változás a perimenopauzája kezdődik, ami felelős lehet a hangulatingadozásokért, az álmatlanságért és az összpontosítás hiányáért is. Danielle utánajárt a jelenségnek, majd orvostól-orvoshoz küldték, míg végül egy év után az orvosok is perimenopauzát diagnosztizáltak nála. Ebben az időszakban a petefészkek fokozatosan kevesebb ösztrogént termelnek, ezért Daniellet hormonterápiával kezelték.

Korábban mindent megjegyeztem. Aztán hirtelen elfelejtettem olyan emberek nevét, akiket évek óta ismertem. Ez teljes és totális üresség volt, mintha semmi sem lett volna az agyamban. A fájdalmak miatt úgy éreztem magam, mint egy 86 éves nő, nem pedig mint egy 36 éves anyuka

– vallotta be Danielle. Mostanra viszont úgy érzi, visszanyerte önmagát! Mint elmondta, nehéz volt rájönni, mi okozta a szervezetében a változást, mert „túl fiatal” a perimenopauzához is, de végül beigazolódott a gyanú. A vizsgálatok során az anyukánál egy öt centiméteres petefészekcisztát is találtak, ami a hormonális változások egyik tünete volt, és extrém fájdalommal járt. A ciszta felfedezése segített megerősíteni, hogy hormonális problémái vannak.