„Nem tudom magára hagyni” – Mindene odalett a tűzben, de 3 gyermekét kimentette a sajóládi anyuka

A Bors elsők között számolt be annak a Miskolc közelében élő családnak a tragikus történetéről, akik egy tűzesetben mindenüket elvesztették. Sajnos a helyzetük nem sokat javult, betegségek és egyéb csapások nehezítik azóta is az életüket, nemrégiben is egy reményt nyújtó lehetőségtől esett el Kollárcsik család.

A sajóládi Kollárcsik családnak rengeteg borzalmat kellett túlélnie. Fotó: Markovics Gábor / Bors

Tavaly novemberben volt az a tűzeset, melyben Csipke Mariann-nak az ablakon át kellett kimentenie három gyermeküket, Szabinát, Amandát és József Rikárdót. Az édesanya eközben olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy hónapokon át kórházban kellett feküdnie. Ez idő alatt a családfő, Kollárcsik József egyedül gondoskodott mindenről. Sokáig csak arról tudtak beszámolni, hogy mennyi baj történik velük, még a tűzeset utáni hónapokban is. Ezt követően egyszer csak végre valami pozitívról is mesélhetett lapunknak az édesapa:

Kaptam munkát, ráadásul nem is akárhol, Görögországban.

Az elképesztő álommunka lehetősége sajnos úgy tűnik, hogy az idei szezonban csak álom marad.

Nem tudom magára hagyni, folyamatosan vinnem kell a kezelésekre, amelyek szeptemberig biztos hogy eltartanak. Addig heti háromszor vinnem kell, bár nem úgy látjuk, hogy javulna az állapota.

Mariann karja a tűzben ugyanis annyira megégett, hogy a hüvelykujját szinte egyáltalán nem tudja mozgatni. A kezelésekkel a feszes bőrréteget igyekeznek lazítani az orvosok, hogy ősszel műthető legyen.

- A munka és a pénz is nagyon jól jött volna, de idén sajnos nem tudok kimenni Görögországba - folytatta a csalódott édesapa, aki már nagyon várta, hogy egy kicsit megerősödhessenek anyagilag. Most ugyanis minden pénzük abból van, hogy a közelben élőknél gondozza a kerteket, nyírja a füvet, kapálja a földet, megcsinál minden olyat, amit csak tud.

A biztosító ugye mondta, hogy hamarosan fizet, de az még odébb van, addig ebből kell gazdálkodjunk.

- mesélte Kollárcsik József a Borsnak.