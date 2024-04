Elképesztő lehetőséget kapott a sajóládi édesapa

A Bors a kezdetektől nyomon követte annak a sajóládi családnak a mindennapjait, akik otthona novemberben égett le. A sok nehézség után végre egy örömhírt osztott meg velünk a családfő, Kollárcsik József.

Kaptam munkát, ráadásul nem is akárhol, Görögországban.

A sajóládi Kollárcsik család mindene odalett a novemberi tűzben. / Fotó: Markovics Gábor / Bors

A Miskolc közelében lévő Sajóládon él Kollárcsik József, Csipke Mariann, valamint 3 gyermekük, akiket a novemberi tűzből mentett ki édesanyjuk. A hatalmas lángoktól, melyeket egy meghibásodott gázpalack okozott, az ablakon át menekült meg a család. Az édesanya, Mariann olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy hónapokon át kórházban feküdt, majd több életmentő műtétet is végrehajtottak rajta. Míg Mariann kórházban volt, mindenről férje, József gondoskodott. A rengeteg stressz, valamint a felesége és a gyermekei egészsége miatti aggódás hatására József egyik este sztrókot kapott.

A sajóládi család igyekezett mindent megtenni, hogy maguk mögött hagyhassák a sorozatos nehézségeket, melyek között az is szerepelt, hogy a középső gyermek Amanda, folyamatosan rémálmokkal küzdött. Mariann és József szülei, valamint barátaik és szomszédaik igyekeztek segíteni a családnak a bajban, de ők így is hónapról-hónapra éltek. Mivel mindenről a családfő gondoskodott, sajnos nem volt ideje elmenni dolgozni, de néhány órás alkalmi munkákat tudott vállalni. Most azonban végre ismét rájuk mosolyog a szerencse.

Csipke Marianna, Kollárcsik József és gyermekeik: Szabina, Amanda és József Rikárdó. Fotó: Markovics Gábor / Bors

Ha minden jól megy, május elején tudok majd ott kezdeni, mint szakács.

- mondta József, aki hamarosan Görögország északi részén Stavrosban dolgozhat.

Először elintézzük majd az itthoni dolgokat, a biztosítást, a költözést, hogy itthon minden rendben legyen és utána megyek majd ki

- lelkendezett a férfi. A családnak ugyanis mint kiderült, mégis fizet majd a biztosító. Ebből az összegből Miskolcra költöznek majd, ahol új életet kezdenek, hátrahagyva a leégett ingatlant, melytől csupán néhány száz méterre laknak a történtek óta.

- Örülök neki, mert jó fizetésem lesz, étkezést és szállást is kapok mellette és ha minden jól alakul, akkor később akár 1-2 hétre a családom is ki tud majd jönni utánam, ami már nagyon ránk férne a sok rossz után, ami velünk történt az utóbbi csaknem fél évben - mesélte a boldog édesapa, aki úgy látja, hogy végre jóra fordulhatnak dolgaik.