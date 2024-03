Nem érnek véget a gyermekeit tűzből kimentő hős magyar édesanya szenvedései

Lapunk a kezdetektől fogva követi nyomon annak a sajóládi családnak a történetét, akiknek az otthona 2023 novemberben leégett. Csipke Mariann akkor a lábgoló épület mentette ki három gyermekét, azonban a hős anya eközben olyan súlyos sérüléseket szenvedett. Az asszony nemcsak fizikai, de lelki sérüléseket is szenvedett, akárcsak az egész családja.

Nem érnek véget a leégett házú család megpróbáltatásai, az anyukát újra műteni kell Fotó: Kollárcsik József

Az édesanyának hosszabb időre kórházba kellett vonulnia a sérülései miatt, ez idő alatt minden feladat az édesapára, Kollárcsik Józsefre hárult, aki olyan rossz lelki állapotba került aggódva a felesége és a gyermekeik sorsa miatt, hogy a srácai szeme láttára kapott sztrókot. A szülők mellett a három gyermeküket is megszenvedi a velük történteket: Szabina szorongóvá vált, Amanda minden éjjel rémálmokkal küzd, József Rikárdó pedig alig szólalt meg a baleset óta. Az édesapa a Borsnak most azt is elárulta, hogy feleségét Mariannt hamarosan megint megoperálják, ami előtt azonban még sok mindenen át kell átesnie.

A könyökétől az ujja végéig lenyúzzák majd a bőrt az egész karjáról. Ezután pedig plasztikázzák majd, hogy végre tudja használni.

– fejtette ki Kollárcsik József, aki azt is megosztotta lapunkkal, hogy a felesége kezén lévő bőr egyáltalán nem úgy gyógyul, ahogy kellene, ezért szükséges az újabb operáció, ami előtt kezelésekre járnak. Ez egy nagyon hosszú folyamat, a tűzben ugyanis az ereire olvadt Mariann bőre, amit egy speciális masszírozási technikával és különleges kenőcsökkel kell fellazítani, hogy a bőrétől elkülönüljenek.

Március vége felé érünk a kezelések végére, de most még nagyon kemény a bőr a kezén és folyamatosan fáj neki.

– tette hozzá József, aki csak szüleinek támogatásának köszönheti, hogy ki tudják fizetni a kezeléseket, a kenőcsöket és a gyógyszereket.