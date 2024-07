Nagy bajba került egy kisgyermekes család - Galamb Alex, az ország kedvenc roma pékje segít rajtuk

Bár alighanem mindannyian ismerjük a nélkülözés szó értelmét, Galamb Alex a saját bőrén is megtapasztalta, mit is jelent valójában. Maga is mélyszegénységben nevelkedett, ám saját elhatározásból bekéredzkedett a miskolci gyermekvárosba, aminek köszönhetően sikerült kitörnie.

Galamb Alex egy kilakoltatott család számára kér segítséget Fotó: Bors

Egykor egyik tanára sem hitte, hogy akár egy szakmunkásképzőt is képes lesz elvégezni, ehhez képest kitűnő eredménnyel megszerezte a pék-cukrász szakképesítést, leérettségizett, szakoktatói bizonyítványt szerzett, most pedig egyetemre jár tanítóképzői szakon. A szabadidejében szegény gyermekeket tanít meg pék - és cukrászsüteményeket készíteni. A társadalmi megbecsültségét igazolja, hogy nagyobb cégek és magánvállalkozók is az ügye mellé álltak, és többek között bevezették a házába a vizet, kiépítették a fürdőszobáját és a tetőjét is felújították.

Alex ezúttal nem magának, hanem az egyik szomszédjának kér segítséget.

Úgy alakult, hogy közüzemi tartozás miatt egy háromgyermekes család házát elárverezték. A szerencsétlenül járt családnak legkésőbb július 24-én ki kell költöznie az otthonából

– mondta a Borsnak Alex, és hozzátette: garantálja, hogy a felkaroltjai nem érdemtelenek.

- Az apa dolgozik, de a jövedelme csak a család élelmére elég. Most egy albérletre lenne szüksége, és némi anyagi segítségre – tette hozzá az elismert roma pék.

Alex kötelességének érzi, hogy akin tud, segítsen.

Én nagyon sok jót kaptam az emberektől, többek között azt, hogy befogadtak. Már nem ülnek el mellőlem a villamoson. Ezért is érzem úgy, hogy bizonyos esetekben szót kell emelnem. Remélem, hogy a most általam támogatott család ügye rendeződik. Az egyik gyermekük óvodás, ketten szakképzésre járnak. A szülők tisztességes emberek, jobb életet szeretnének biztosítani a szeretteiknek

– érvelt Alex.