"Szeretnék büszkén a gyerekeim szemébe nézni" - óriási örömhír érte Galamb Alexet

Szerdán hirdették ki az egyetemek felvételi ponthatárait. Galamb Alex egész nap izgatottan várta az sms-t, de késő este eszébe jutott, hogy a jelentkezéskor elfelejtette bejelölni az elektronikus adatlapon, hogy értesítést kér. Fellépett ezért felvi.hu-ra, majd egy pillanatra megfeledkezve arról, hogy a két gyermeke, és az áldott állapotban levő, jövő hónapban szülő felesége már alszik, egy hatalmasat kiáltott: "Sikerült!"

Alex hamarosan három gyermekért felel Fotó: Olvasói

Mónika egy cseppet sem neheztelt csendháborító hitvesére, inkább odament hozzá és megjegyezte: elképzelni sem tudta az ellenkezőjét.

- Kezdem elhinni, hogy egyetemista leszek. Ez már önmagában egy megvalósult álom – mondta a Borsnak Alex, akiről gyerekkorában még azt is nehezen hitték volna a tanárai, hogy a nyolc általánost sikerrel elvégzi, nemhogy azt, hogy a diplomás lét előszobájáig eljut. A családapa nem neheztel rájuk, inkább büszke rá, hogy nekik is bizonyít.

Amíg az édesapám élt, viszonylag jól éltünk gyerekkoromban, de a halála után az édesanyám összeomlott, és sajnos nem tudott gondoskodni rólam és a testvéreimről. Még az iskolától is tiltott, pedig ott fűtés is volt. Egy idő után én magam kértem, hogy fogadjanak be a miskolci gyermekvárosba, ahol olyan, mások számára nyilvánvaló ismereteket sajátítottam el, hogy az illemhely után kezet kell mosni. Előtte bukdácsoltam az iskolában, de az intézetben egyre jobbak lettek a jegyeim

– mesélte Alex.

A férfi már dolgozó emberként leérettségizett és a technikusi bizonyítványig is eljutott. Ennyivel nem érte be, még többre vágyott. Miközben önkéntesen gyerekek mentorálásával kezdett foglalkozni, a munka és a család mellett szorgalmasan tanult. A pandémia idején döntött úgy, hogy falujában, Hernádnémetiben az otthon kallódó gyerekeket áthívja magához sütni. A program egyre sikeresebb, és országszerte ismert lett, így az általa létrehozott Sütni Jó Alapítvány is elkezdték cégek és magánszemélyek támogatni. Alexet számtalan helyre meghívják, hogy motivációs előadásokat tartson gyerekeknek. Hogy mi ösztönzi a fiatal férfit? Szeretne magából minél többet kihozni, hogy másokon segíthessen.

Alex halmozza a bizonyítványokat

- Irgalmatlanul sokat kell majd az egyetemen tanulnom, de ezt nem bánom. Élvezem, hogy terebélyesedik a tudásom. Tudom, hogy kemény időszak előtt állok, de szeretnék büszkén a gyermekeim szemébe nézni. A legjobban az ének-zenétől tartok, mert tudom, hogy a szakon meg kell tanulnom furulyázni

– mosolygott Alex és elárulta: pedagógusként mindenképpen roma gyerekekkel szeretne majd foglalkozni.

- Átérzem a problémáikat, hiszen én is a kilátástalanságból törtem fel. Ha csüggednek, elmesélem nekik az én példámat. Engem senki sem vádolhat rasszizmussal, ha azt mondom a gyerekeknek, hogy mosakodjanak meg, hiszen egykor én is mosdatlan voltam – magyarázta Alex.

A leendő tanító egyre szívesebben néz tükörbe. A feleségét is sikerült rábírnia, hogy iskolapadba üljön.

- Mónikának már volt egy szakmunkás-bizonyítványa, de én kitartóan mondogattam neki, hogy nem tenne jót a házasságunknak, ha túl nagy lenne köztünk a különbség. Tiszta szívemből szeretem, de fontosnak tartom, hogy ő is hozza ki magából a maximumot. Két év múlva leérettségizik, utána pedig reményeim szerint beiratkozik az óvónőképzőre. Ha már egyszer dajkapapírja van, miért ne szerezhetne a területről egy diplomát is – fejezte be Galamb Alex.