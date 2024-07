Megsüketült és megvakult a koraszülés miatt a kismama

Bár a legtöbb nő nagyon szeretne anyává válni, a terhesség és a szülés - noha hétköznapi, az élet része - közel sem veszélytelen dolog. Könnyen felmerülhetnek ugyanis komplikációk, amelyek rossz esetben akár két ember életét is tönkretehetik. A 37 éves Mandeep első gyermekét várta, sajnos azonban a 23. hétben berepedt a membrán, így be kellett indítani a szülést. A baba nagyon gyenge, de túlélte, az anyuka azonban elkapta a TBC-t. Ez megragadt az agyhártyán, ezért elvesztette a látását és a hallását. Az apa most nagyon maga alatt van, ugyanis egyedül kell fenntartania a családot és fizetnie kell a kezelések költségeit is. Fogalma sincs, hogyan élik ezt túl - írja a Mirror.