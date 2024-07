Lehűlést hoznak a mai zivatarok, akár jégeső is eshet

Szerdán is folytatódik a felhősebb időjárás, amiből több helyen is előfordul majd zápor, zivatar. Ezeket felhőszakadás és erős, viharos széllökések is kísérhetik majd. Az északnyugati szél épp emiatt csökkenést hoz a hőmérsékletben. Sok helyen megszűnik a hőség, a legmagasabb hőfok 25-30 fok közé esik majd vissza a zivataros idő miatt, amire a HungaroMet riasztást is adott ki az alábbi szöveggel:

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.