Újabb kisgyerek tűnt el: napok óta senki sem tudja, hol van Ibolya

Noha a rendőrök is keresik, most a lakosság segítségét is kérik egy fiatal lány megtalálása érdekében. A jászladányi, 14 éves Ibolyát ugyanis 2024. július 2. óta nem látta senki. Aznap délután elment otthonról, de haza már soha nem jött. Ibolya kb. 160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, egyenes szálú, barna hajú, barna szemű lány. Az arca hosszúkás, vékony. Eltűnésekor fekete tornacipőt, bézs hosszúnadrágot és bézs haspólót viselt. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva érhető el.

Kérjük, hogy aki a tinit felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Jászberényi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.