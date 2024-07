Még mindig nincs itt a vége, friss hírek jöttek a kibírhatatlan kánikuláról

Nem csöken a hihetetlenül perzselő hőmérséklet, marad az őrjítő kánikula a héten is. Hétfőn például az országos forróság ismét elérheti a 41 fokot, amin csak kevés helyen segíthet fátyol- vagy épp gomolyfelhő. Így a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 foktól csak felfelé emelkedhet.

Folytatódik hétfőn is az őrjítő kánikula. Fotó: Köpönyeg.hu

A hihetetlenül meleg időjárás miatt természetesen továbbra is érvényben van a még múlthét elején kiadott hőségriasztás is. Emellett azonban mivel országosan helyenként zápor, zivatar is előfordulhat, a HungaroMet további riasztásokat is kiadott. Összesen hármat, melyek közül az összes érvényes lehet egyes vármegyékre: