Hátborzongató jelenséget kapott lencsevégre a NASA asztronautája

Kísérteties kozmikus jelenséget kapott lencsevégre egy NASA asztronauta a Föld atmoszférájában lebegve. Matthew Dominik épp Dél-Afrika fölött járt, amikor egy kísérteties piros villanást látott. A gyönyörű, mégis hátborzongató jelenség azonban nem ufók közeledtének a jele, hanem csupán a "vörös sprite", ami zivatarfelhők környékén, annak mezoszférájában alakul ki különleges formákat felvéve, tündüklő, piros színben pompázva.

A Föld atmoszférájában, Dél-Afrika felett lebegve vette észre. Fotó: muratart / Shutterstock (illusztráció)

Nagyon szerencsés vagyok, hogy fotózáskor a timelapsemmel sikerült lefotóznom ezt Dél-Afrikánál.

- írta közösségi médiájában Dominick, a NASA SpaceX Crew-8 űrhajósa, aki mostantól minél több ilyen vörös sprite-ot szeretne lefotózni. Úgy véli, erre kifejezetten erős viharok közben lesz majd csak lehetősége.

Valójában azonban nem kell asztronauta legyél ahhoz, hogy te is lencsevégre kapj egy ilyen. Ezt a természeti jelenséget ugyanis a földről vagy repülőn ülve is látni lehet néha. Egyelőre azonban nincs tudományos magyarázata annak, hogy pontosan megértsük, mi is az. Épp ezért a NASA a közzétett fotójuk alapján most tudósokat keres, hogy minél jobban megértsék ezt az elektromos kisülést a mezoszférában - írja a Mirror.