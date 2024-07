Veszélyes aligátorteknőst talált egy halász a Balatonban. Halálra rémült, amikor a ragadozó állat beleakadt a hálójába - számolt be róla a Tények. Az aligátorteknős képes akár az ember ujját is leharapni, ha veszélyben érzi magát, de a környezetére is veszélyes, mert védett állatokkal és növényekkel táplálkozik. Valószínűleg kidobhatták a gazdái, bele a tóba, ami szakemberek szerint hatalmas felelőtlenség.