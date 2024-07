„Halálos ágyán vallotta be az igazságot a rákos feleségem – valójában egy jó nagy hazugság volt az egész életünk”

Örök kérdés az emberek körében, hogy mi a jobb, a fájó igazság vagy a kegyes hazugság, ha egy szerettünkről van szó. Talán többen vannak, akik azt mondják, hogy az igazságot ki kell mondani, és meg kell hallgatni akkor is, ha azzal darabjaira hullik egy hamis valóság, mert az igazság mindig felszabadító mindkét fél számára. Ezzel kapcsolatban történetünk mai főszereplőjét kellene megkérdeznünk, aki hosszú évek házassága és egy 9 éves közös gyermek felnevelése után tudta meg, hogy a felesége sosem volt szerelmes belé. A nő ugyanis a halálos ágyán úgy döntött, hogy nem viszi magával a sírba az igazságot, és bevall mindent, amit a gondoskodó és szerető férje elől eddig titkolt.

A feleség a halálos ágyán vallotta be a férjének, hogy sosem volt szerelmes belé /Fotó: Pixabay/Illusztráció

A DailyStar számolt be arról a férfiról, akinek a szívét darabjaira törte a rákos felesége. A nőnek csupán pár hete maradt hátra, ezért úgy érezte, hogy be kell vallania a férjének az igazságot. A férfi sosem gondolt rá, hogy ilyen fájdalommal kell megküzdenie, miközben apaként és férjként is egyedül kell helytállnia.

A diagnózis felállítása óta minden pillanatot mellette töltöttem, és fogtam a kezét, amikor a helyzet eldurvult. Minden kemoterápiás kezelésen és orvosi tanácsadáson ott voltam, akkor is, ha rossz híreket kaptunk

- kezdte beszámolóját a férfi a lapnak. Elárulta azt is, hogy ő úgy érezte, boldog és kiegyensúlyozott a házasságuk, rendszeresen randiztak, együtt nevelték a kislányukat, utazgattak, és minden rendben volt a betegség felfedezéséig. Ráadásul a felesége nagyon szegény családban nőtt fel, és miután megismerkedtek, együtt építettek ki egy jó életszínvonalat.

A halálos ágyán aztán mindent összetört. A feleségem azt mondta nekem, hogy soha nem volt szerelmes belém. Kedvelt engem, de soha nem szeretett. Nem volt senki más soha a szívében, de nem én voltam neki az igazi. Azt mondta, hogy a házasságunk olyan volt, mint két barát, akik szobatársak, szexelnek egymással, és néha randevúznak. Miközben én szerelmes voltam belé, ő volt az életem értelme. Most ezzel is szembe kell néznem amellett, hogy hamarosan el is kell temetnem

- árulta el szomorúan a férfi a lapnak.