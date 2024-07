"Annyira kövér voltam, hogy kitiltottak külföldről – most szépségversenyeket nyerek"

180 fokos fordulatot vett egy nő élete, miután 70 kilót leadott. Valósággal kicserélték: olyannyira, hogy manapság szépségversenyeken indul, noha régebben egész más volt a helyzet. A 37 éves Effy Murphy már korábban is nyilatkozott óriási átalakulásáról, miután gyomorszűkítő műtéten esett át. Most az is kiderült, hogy súlya miatt szörnyű megaláztatásokat kellett elviselnie.

A háromgyermekes walesi anyuka három évvel ezelőtt végeztette el a beavatkozást, amely óta már 70 kilót fogyott. Belátta, hogy "nevetségesen ételfüggő" volt, állandóan magas zsírtartalmú ételeket fogyasztott, amiket cukros üdítőkkel öblített le – írja a Mirror. Azután döntött a műtét mellett, hogy közölték vele: az elhízása mértéke egészségügyi kockázatot jelent, hogy vízumot kapjon egy új-zélandi útra, azaz gyakorlatilag azért nem engedték be az országba, mert jóval többet mutatott a mérleg nyelve, mint kellett volna.

Mindössze három hónapja volt az újbóli jelentkezéshez, ezért diétázni kezdett és meg is szabadult 19 kilótól, ami lehetővé tette számára, hogy belépjen az országba. A dolgok azonban nem úgy alakultak, ahogy várta, és a házassága hamarosan tönkrement. A nehézségek hatására ismét hízni kezdett, ezért választott drasztikus megoldást. Effy őszintén elmondta, hogy bár a műtét segített, a fogyókúra továbbra is kihívást jelent számára.

Ez egy tanulási folyamat. Hónapokig tart, míg megszokja az ember. Alapvetően olyan, mintha egy újszülött gyomrával élnék, bevezetjük a folyadékokat, a bébiételeket, majd három hónap után újra a szilárd ételeket fogyasztjuk

– magyarázta. Hozzátette: a fogyás hatására megnőtt az energiaszintje és jobban élvezi az életet, a gyerekeivel is könnyebben fel tudja venni a lépést. Az átalakulás az önbizalmát is növelte, manapság ugyanis szépségversenyekre jár. Két versenyen is nyert, Las Vegasban pedig második helyezést ért el. Effy örömmel oszt meg minél többet történetéről, hogy bátorítson másokat, akik esetleg szintén a súlyukkal küzdenek.