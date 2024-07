"Fantasztikus érzés, hogy örömet okoznak" - bejárják a világot Rami festett kavicsai, Indonéziában is bukkant már fel

Mikor Rami belevágott a kavicsfestésbe, álmában sem gondolta, hogy tízezren követik majd, hiszen az alkotás egy csendes hobbi. A fiatal nagymama azonban arra gondolt, ezek a kis kavicsok képesek mosolyt csalni az emberek arcára, így a magányos hobbit kiterjesztette és külföldi minta alapján létrehozta a Kavicsok Neked szeretettel Facebook csoportot. A kavicsok azonnal önálló életre keltek és a csoport duzzadni kezdett lelkes megtalálókkal és még lelkesebb alkotókkal.

A világ több pontján találtak már a csoport kavicsai közül Fotó: olvasói

Rami és mára közel 50 alkotótársa aranyos kis szöveggel látják el az általuk megfestett kavicsokat, átlátszó fóliába teszik őket és különböző helyeken rejtik el. A megtalálók feladata az, hogy megosszák a Facebook csoportban, hol találták a kavicsot, persze az még jobb, ha örömüket egy fotóval is szemléltetik a csoport tagjai számára. A kavicsfestés olyannyira bejött, hogy mára több mint tízezer tagja van a csoportnak.

Már gyerekek is festenek és persze találnak is Fotó: Facebook

Bár nem számoltam, de szerintem csak én több ezer kavicsot festettem és közösen a világ számos pontján rejtettünk el kavicsokat

— meséli lapunknak Rami, akit a kavicsok megtalálóinak személyes történetei buzdítanak további alkotásra. Rami amellett, hogy imádja a keze között életre kelő kis kavicsokat, azért is alkot, mert ezek az apró kis remekművek számtalan embernek adtak már reményt.

Mindig csodálatos, amikor a találók megosztják a csoporttal örömüket, de különösen akkor vagyok boldog, mikor a kavics mellé valami pluszt is tudunk adni

— meséli Rami, akinek motiváló felirattal ellátott kavicsai érettségi vizsga előtt álló kamaszoknak, vagy épp korlátozott képességű embereknek adott újabb löketet a rájuk váró feladatokhoz.

Így alkotnak a kavicsfetők Fotó: olvasói

Sajnos a megtalálók csak közel 10 százaléka posztol a csoportban, ám bízok benne, hogy egyre többen osztják meg majd velünk örömüket

— fejezi ki reményét Rami, aki úgy tudja, mára már közel 50-en követik példáját, így egyre több festett kavics hever a világ különböző pontjain elrejtve. Ramiék csoportjában számos európai országból futott már be találat, de Indonéziába is eljutott már a köve, amit bizony meg is találtak.