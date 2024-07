Czermann János: "A területvédelmi tartalékos rendszer elősegíti a társadalmi kohéziót és az integrációt"

Czermann János a barcsi járásból érkezett 103, többségében roma területvédelmi tartalékos szerződéskötésekor hangsúlyozta: a tartalékosok szerepvállalása ezért nemcsak a közösségük, hanem az egész nemzet számára is példaértékű, és a helyiek megmutatták elkötelezettségüket a honvédelem, a haza ügye iránt.

A hírekből jól ismert háborús konfliktusok tapasztalata egyértelmű: modern haderő nem létezhet jól felkészített, kiképzett tartalékos erő nélkül, és a magyaroroszági haderőfejlesztésben jelenleg az egyik legfontosabb prioritás a területvédelmi rendszer kiépítése

- hangsúlyozta. A helyettes államtitkár kitért rá, a területvédelmi ezredek rendszere ma már a teljes országot lefedi, a területvédelmi erők dolga alapvetően a hivatásos haderőt támogató hátországvédelmi feladatok elvégzése, a tartalékosok emellett közreműködhetnek a rend- és katasztrófavédelemben.

Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium (HM) stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára Fotó: Molnár Péter

A tartalékos katonai szolgálat olyan szolgálati forma, amit a leginkább össze lehet egyeztetni a civil, a családi élettel, vagy tanulmányokkal - mondta. Hozzátette: a területvédelmi tartalékos szolgálat feltétele a 18. életév betöltése, az alapkiképzés elvégzése, és évi legalább hét nap szolgálat vállalása.

A szolgálat megbecsültséget, kihívást, erőt jelent, a tartalékosok a civil életben is hasznosítható többlettudást és képességet szerezhetnek, ezen kívül anyagilag is megbecsülik őket: bruttó 150 ezer forint szerződéskötési, évi bruttó 600 ezer forint rendelkezésre állási díjat kapnak, továbbá ajánlási bónuszban is részesülhetnek, ha közreműködésük eredményeként más is szerződést köt a honvédséggel - sorolta.

Czermann János hozzátette: ez az ajánlat nagyon népszerűvé teszi a területvédelmi tartalékos szolgálatot, amelyre már több mint 1600-an jelentkeztek június 17., a Szeretem, megvédem elnevezésű kampány kezdete óta.

Drót László, a MH Területvédelmi Ezred parancsnoka azt hangsúlyozta, hogy a kampány különösen fontos a társadalmi összetartozás, valamint abból a szempontból, hogy a közösségi védelem erősítése a roma közösség bevonásával valósuljon meg. Nagy figyelmet fordítanak a romák megszólítására, a kampányidőszakban a jelentkezési folyamatot, a regisztrációt, az okmányellenőrzést, az alkalmassági vizsgálatot helyben próbálják lebonyolítani, minél rugalmasabban igazodva a jelentkezőkhöz - mutatott rá. Hangoztatta, hogy a roma közösség mindig is fontos része volt magyar társadalomnak, számos alkalommal bizonyították bátorságukat, hűségüket, hazaszeretetüket.

Ma újabb bizonyítékát adják annak, hogy a haza iránti elkötelezettségük töretlen, és készségesen állnak a honvédség szolgálatába.



Felhívta a figyelmet, hogy az aláírt szerződés nemcsak kötelezettségvállalás, hanem új kezdet is: "azáltal, hogy roma honfitársaink is részt vesznek a honvédelmi erőfeszítésekben, nemcsak a közösség, hanem az egész nemzet biztonságát és jövőjét is szolgálják".