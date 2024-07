Bukott RTL-es szappanopera-rendező Magyar Péter helyettese - „Erőszakos, okoskodó senkiházi”

„Agysejtromboló sorozat. A humora gyenge, egy évad alatt alig haladt valamerre a történet” - írták akkoriban egy kritikában. Csak évekkel később, Radnai félreállítása után vették elő újra a sorozatot.

Miután ő lett az RTL főrendezője, rohamosan csökkenni kezdett a nézettség, a nézők hátat fordítottak a sokak véleménye szerint szánalmas módon összetákolt szappanoperának - írja a Metropol.

Radnai nemcsak kéztöréssel fenyegetett meg kritikusokat, de egy levélben „csótányoknak” is nevezte őket. A botrány kirobbanásakor egyébként az Átrium színház azonnal hatállyal levette műsoráról Radnai egyik darabját és elhatárolódott tőle. Az egyik szereplő, Anger Zsolt az üzente neki:

„Ha még egyszer ilyen baromságot teszel, akkor beverem a pofádat!”

Amit az egyik kritikus, Koltai Tamás írt Radnairól, miszerint „Nem szabadna elfeledkezni arról, hogy a rendezés: szakma. Különben ez az eredmény” – ismét bebizonyosodott, amikor az RTL rábízta a sorozatot Magyar Péter kedvencére. A nézők tízezerszámra kapcsoltak el máshová, látván az összetákolt rendezést. A kereskedelmi tévé végül nem tehetett mást, mint hogy a lehető leghamarabb abbahagyatták vele forgatást és sorozat jó időre eltűnt az RTL kínálatából.

Radnait „nagyszájú, erőszakos senkiháziként” jellemzik volt kollégái, aki túl sokat képzel magáról, így nem véletlen, hogy Magyar Péter őt tette meg a Tisza párt alelnökének.

„Nagyszájú, erőszakos senkiházi” – így jellemezték. Fotó: Index

„A zsák megint megtalálta a maga foltját” – mondták róla korábban vele dolgozó színészek.

Magamutogató, pökhendi alak, akinek a külsőségek a legfontosabbak. Piros BMW a mániája, ahogy egyszer egy forgatáson kifejtette, őhozzá ez a szín és ez a kocsi illik a legjobban.

Magyar Péter rendezvényeire is mindig ezzel a méregdrága kocsival érkezik, ami úgy látszik, a pártelnök tetszését is elnyerte, ő is szívesen fényképezteti magát piros BMW-vel.

Ideillik a kéztöréssel megfenyegetett kritikus, Koltai Tamás válasza Radnai Márknak:

"Kedves Márk, rólad csak ennyit: amilyen a stílus, olyan az ember."