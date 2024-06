Vitézy az Alkotmánybírósághoz fordul, és gratulál Karácsonynak, hogy így tud örülni saját indítványa bukásának

Vitézy Dávid szerint

Karácsony Gergely nem megvédte a „Budapest köztársaságot”, hanem nevetségessé tette, és újra bebizonyította, hogy saját politikai túlélése fontosabb, mint bármilyen demokratikus elv, és főleg fontosabb, mint maga a város.

Azt is írta, hogya főpolgármester-választással kapcsolatos minden választási eljárási jogorvoslatot követően legitim főpolgármesternek fogom tekinteni Karácsony Gergelyt, de ha azonban komolyan vesszük Karácsony Gergely korábbi szavait, akkor viszont ő saját magát nem tekinti annak. Továbbra is fennáll: ha egy szó is igaz volt abból a hisztérikus vádaskodásból, amit az NVB épülete előtt tartott tüntetésén a főpolgármester elmondott, és amire hivatkozva szerinte egész Budapesten új főpolgármester-választás kell, akkor ezt a helyzetet a lemondásával bármikor előállíthatja.

Karácsony Gergely diadalittas posztjában viszont közölte: nem mond le.

Így jelenleg ott tartunk, hogy a Kúria szerint is Karácsony Gergely marad a főpolgámester, de még él a jogorvoslat lehetősége az Alkotmánybíróság felé.