„A legnagyobb veszélyt nem az idegenek jelentik” – sokkal súlyosabb, az emberiséget fenyegető bajra figyelmeztetik a NASA-t

Figyelmeztetést adtak ki, hogy nem az idegenek miatt kell aggódnunk, hanem egy sokkal súlyosabb bajt kell megállítani. Megvédve ezzel az embereket a Földön.

A NASA még nem kommentálta a jelentést Fotó: Pixabay

Az év elején fedték fel, hogy egy vírust találtak a Nemzetközi Űrállomáson, amelyről nem tudták, hogy mi. És bár a vírussal kapcsolatos híreket gyanúsan elhallgattak, a szakértők nem hagyták annyiban, és figyelmeztettek az emberiséget fenyegető veszélyre.

Az amerikai Bipartisan Commission on Biodefence új jelentése arra figyelmeztet, hogy a NASA-nak most kell cselekednie, különben a következmények katasztrofálisak lehetnek. Az űrutazás újra aktiválhatja a vírusokat, és azt is állítják, hogy az űrhajósok vírusszórása fokozható. Figyelmeztettek továbbá, hogy az olyan országok, mint Oroszország vagy Kína biológiai fegyvereket használhatnak az űrben.

Az űrrepülés időnként újra aktiválja a vírusokat és fokozza azok terjedését az űrhajósoknál. Az emberi fertőzés egy űrszerű környezetben jelentős veszélyt jelenthet a fedélzeten tartózkodókra

– olvasható a jelentésben. Ráadásul az űrrepülés súlyosan gyengíti az űrhajósok immunrendszerét, így fogékonyabbak lesznek a betegségekre.

A NASA még nem kommentálta a jelentést, és nem erősítette meg, hogy leállítja-e az idegenvadászatot, hogy megvédje az embereket a Földön – írja a DailyStar.