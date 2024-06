Leleplezték a S.E.R.E.G. kulisszatitkait

Kerekasztal-beszélgetés a Moz.Gón

A kerekasztal-beszélgetésen Helmeczy Dorottya, a Megafilm Service vezető producere és ügyvezetője, Annus Péter, a S. E. R. E. G. line producere, Dombrovszky Linda, a sorozat rendezője és Somogyi György forgatókönyvíró vett részt. Megtudtuk, miért egy katonai sorozat ötlete fogalmazódott meg bennük, miként jutottak el egy ekkora szuperprodukció megvalósításig, hogyan zajlott a 77 napos forgatás, milyen katonai felkészítésen vettek részt a színészek és mire számíthatnak a nézők ősszel a televízió képernyője előtt. A beszélgetést Urmai Gabriella, a Megafilm sajtófőnöke moderálta.

A Magyar Honvédség különböző helyszínein forgatták a filmet.

A történet a múltból indul a jelen felé, megjelenik egy családi szál: a főszereplő fiát beveszik a seregbe, ahol férfivá kell válnia. Megjelennek a nők és a szerelmi szálak is, amelyeket elsősorban abból a szempontból mutatnak be, hogy milyen problémákkal, kihívásokkal szembesül egy nő a katonai közegben és miképp tudják támogatni a férfiakat.

A sorozat főszereplőjét, Győrbíró Zsoltot Csórics Balázs alakítja. Riválisa, egykori parancsnoka Kamarás Iván, Zsolt fia, Marci szerepében Séra Dánielt, Zsolt felesége, Petra szerepében Balla Esztert láthatjuk. A sorozatban további ismert színészek is szerepet kapnak és visszatér a képernyőre az első magyar honvédségi sorozat, az Angyalbőrben főszereplője, Mészáros Zoltán is, aki most 23 évvel később vezérkari tábornokként tűnik fel.