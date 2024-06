"Igazi nagy szíved volt..." – százak gyászolják a ráckevei áramütésben meghalt Balázst

Mint arról a Bors is beszámolt, a tragédia pénteken, június 14-én délután történt egy ráckevei gyümölcsösben: a meggy betakarítása közben az egyik gép hét munkást megrázott. Közülük ketten, a 44 éves Bécsi Balázs és 47 éves munkatársa, N. László a helyszínen meghaltak, míg két nőt súlyos állapotban szállítottak kórházba.

Úgy tudni, az első áramütés magát, a gazdát érte, aki a többiekkel együtt dolgozott a betakarításon Fotó: Bors

Képviselőként és gazdaként is tisztelték Balázst

Az áldozatokat most az egész település gyászolja, mint azt a helyiek elmondták: mind a kettő köztiszteletben álló családapa volt, akik rengeteget dolgoztak. A gyümölcsös tulajdonosa, Balázs emellett képviselőként is tevékenykedett: már négy éve a testület tagja volt. A helyiek közül mindenki kedvelte a férfit, ugyanis a képviselői munkája mellett keményen dolgozott és nagy szeretettel nevelte kislányát is:

– Balázs 2020-ban, az akkor elhalálozott Bobek Gábor képviselő helyére kiírt időközi választáson került be a testületbe. Az elmúlt években a Jogi, Közbiztonsági és Mezőgazdasági Bizottság munkáját segítette, egyben a közbiztonsági tanácsnoki feladatokat is ellátta - írta róla Ráckeve városa. Hozzátették, hogy mindig kiállt a saját véleményéért, az egész települést lesújtotta halálhíre. Olyannyira, hogy a város saját halottjának tekinti:

Kiegyensúlyozott, véleményéért határozottan kiálló embernek ismertük meg, aki számos szakkérdésben segítette a testület tájékozódását. Bécsi Balázst a város saját halottjának tekinti

– szögezték le.

Egész Ráckeve gyászolja a két férfit

A településen mindenki siratja a férfit, akit mezőgazdasági munkájáért is tisztelték: mindent megtett, hogy kiváló termesztővé váljon.

Azon a tragikus napon is éppen a dolgozókkal együtt segített a betakarításban, őt érte elsőként az áramütés, később a segítségére siető László esett áldozatul a gépnek.

A település egy emberként gyászolja a köztiszteletben álló gazdát és családapát, százak búcsúztak el tőle.

Balázs néhány év alatt a legjobb gyümölcstermesztők közé nőtte ki magát. Kiváló kollégát, nagyszerű, őszinte embert ismertem meg személyében. Hiányozni fog az életünkből

– írta egy helybeli nő. Egy másik gyászoló gimnáziumi osztálytársa volt a férfinak.

Az egyik kedvenc társam volt a gimnáziumban. Rengeteget nevettünk az irodalom órán. Borzasztó tragédia. Őszinte részvétem küldöm szeretteinek, Katának és Kati néninek, az egész családnak

– tette hozzá.