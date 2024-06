Putyin trükkös lépése: ez a bambuszdiplomácia

Huszonnégy év óta ez Putyin első észak-koreai látogatása. Tavaly szeptemberben az orosz Távol-Keleten találkozott Kim Dzsongünnal.

Dél-Korea külügyminisztériuma közleményében súlyos aggodalmának adott hangot a mostani látogatás miatt, és aláhúzta: a térség feszültségét tovább mélyíti a Moszkva és Phenjan közötti katonai együttműködés. A tárca hozzátette, hogy ez Kína érdekeivel is szembemegy, és sürgette Pekinget, hogy vállaljon közvetítő szerepet a Koreai-félsziget atommentesítése érdekében.

A szöuli kormány többször Phenjan szemére vetette azt is, hogy fegyverekkel látja el Oroszországot: Sin Vonsik dél-koreai védelmi miniszter a múlt héten azt mondta, Észak-Korea csaknem ötmillió tüzérségi lövedéket szállíthatott már Oroszországnak, és Vlagyimir Putyin orosz elnök várhatóan még további szállítmányokat fog kérni közelgő phenjani látogatásán.

Moszkva és Phenjan tagadja a fegyverszállításokkal kapcsolatos állításokat.

A világ aggódva nézte a találkozót. Észak-Korea ugyanis egy fontos atomhatalom, csakúgy mint Oroszország, amelynek hatezer atomtöltete van, miközben egyetlen rakéta is hatalmas pusztításra képes.

Az Oxfordi Egyetem politológusa a Reutersnek azt mondta: a megállapodás a Nyugat számára aggodalomra adhat okot.

„Most már egészen biztosak vagyunk abban, hogy Oroszország és Észak-Korea támogatni fogja egymást a nemzetközi intézményekben. Ezt a találkozó előtt is tudtuk, de most már biztosak lehetünk benne” – fogalmazott a szakértő, aki szerint

a világ kezd visszatérni a hidegháborús időkhöz.

Közben az orosz elnök további szövetségeseket is gyűjt, és már meg is érkezett Vietnamba, ahol szintén szívélyesen fogadták. Ott is az ország vezetésével tárgyal, a fő téma az energia és a biztonság. Vlagyimir Putyin közölte: Oroszország prioritása a stratégiai partnerség megerősítése Vietnammal.

A fejleményeket – úgy tűnik – Ukrajna is figyeli. A háborúban álló ország eddig hallani sem akart arról, hogy Oroszországgal egyeztessen, most mégis fordulat következhet. Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke ugyanis bejelentette: Ukrajna meghívhatja Oroszországot a következő nemzetközi békekonferenciára. A Reuters szerint az ukrán tisztviselők már megkezdték egy második békecsúcs előkészítő munkáit.