Öt perc alatt tiszta lesz a mikrohullámú-sütőd ezzel az egyszerű trükkel - Videó!

Az elmúlt hetekben célunkká tűztük ki, hogy a konyha minden sarkát segítsünk tisztává varázsolni a kedves olvasóink számára. Előző cikkünkben a sütőrácsok megtisztításának trükkjéről számoltunk be, de kiderült a titok arról is, hogy a felmosórongyunk fejét hogyan lehet a legegyszerűbben újjá varázsolni. Most pedig folytatjuk a konyhai tippek bemutatását, legújabb részünkben megmutatjuk az "5 perces" mikrohullámú sütő kitakarításnak a lépéseit.

A tiszta konyha egyik kritikus pontja a mikrohullámú sütő/Fotó: unsplash.com

A Mirror életmód rovata fejlesztette ki a trükköt, amelynek végrehajtásával végre megszabadulhatunk az odaszáradt ételmaradékoktól, és a zsírfoltoktól. A taktikához pedig nincs semmi másra szükségünk, mint két csésze fehér ecetre. Ezt a kevésbé ismert természetes hatóanyagokból készült szert Magyarországon is egyszerűen megvásárolhatjuk, körülbelül 800 forinttól - 2000 forintig terjedhet az ára különböző kiszerelésekben. D elássuk, hogyan is kell elvégeznünk a munka oroszlánrészét:

Egy üveg tálat felöntünk 500 ml fehér ecettel, ezt behelyezzük a mikrohullámú sütőnk tárcsájára, majd 5 percen keresztül mikrózzuk a behelyezett varázsszert. Ezután még 5 percig hagyjuk bent pihenni, és várjuk, hogy kifejtse jótékony hatását a szer a dobozban. 10 perc után pedig fogunk egy nedves rongyot és jól áttöröljük a mikró belsejét, és a tálkát is. Ezután hatalmas meglepetésben lesz részünk, ugyanis olyan tiszta lesz a mikró belseje, mint új korában.

A taktikáról egy videót is készített a lap, ezt itt tudjátok megtekinteni: