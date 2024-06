Életveszélyes mutatvány: fogadjunk, hogy ledöbbensz, ha meglátod, mit tett ez a sofőr az M0-son

A Magyar Közút tette közzé azt az egészen döbbenetes felvételt, melyen egy furgon látható, amely hatalmas vascsöveket szállított – méghozzá nyitott hátsó ajtóval. Az M0-son rögzített eset amellett, hogy természetesen tilos, életveszélyes is: ha a több tonnányi cső elszabadul, akár számos áldozatot követelő tömegbaleset is történhetett volna. Szerencsére végül nem történt meg a legrosszabb, de legyünk őszinték: ez nem a furgonoson, sokkal inkább Fortunán múlott! Egy szakértő a Tényeknek elárulta: ha ilyen járművet látunk, kifejezetten nagy követési távolság javasolt, valamint fel kell készülnünk az esetleges lehulló darabokra is.