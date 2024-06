Szerettei rettenetesen aggódnak: napok óta senki sem tudja, hol lehet a kaposvári kislány

Noha a rendőrség is nagy erőkkel keresi, most a lakosság segítségét is kérik a mindössze 15 éves, kaposvári Ramóna megtalálásában, akit utoljára 2024. június 7-én láttak. A lány ekkor ismeretlen helyre távozott, azóta pedig nem adott életjelet magáról. A felkutatásával kapcsolatban tett intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre. Ramóna 158 centiméter magas, erős testalkatú, barna hajú, barna szemű. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.

A hatóságok kérik, hogy aki a fiatal lány tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Kaposvári Rendőrkapitányságon, vagy hívja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06 82/ 502-700 (2700 mellék) telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06 80/ 555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.