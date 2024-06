Itt vannak a bizonyítékok: Magyar Péter hazudott, amikor hisztizve kirohant a tévéstúdióból – videó

Egyre inkább úgy tűnik, hogy Magyar Péter képtelen elviselni azokat a szituációkat, amikor szembesítik őt a hazugságaival. Ennek adott tegnap is tanúbizonyságot, amikor fogta magát és sértődött kisgyermek módjára kiviharzott az ATV stúdiójából – írja a Ripost.

Magyar Péter az ATV stúdiójában

Történt ugyanis, hogy – már sokadjára – a választási eredményváróján elhangzott beszédében Magyar Péter azt követelte, hogy másnapra kapjon interjú meghívást körülbelül az összes médiumhoz. Az ATV-t név szerint is említette. Az ATV választási műsorának műsorvezetője, Sváby András megjegyezte, hogy meglepte Magyar Péter kijelentése, mivel rendszeres vendége a csatornának a baloldali politikus. Mint mondta:

Már a hétfői Egyenes beszéd című műsorba is behívták, ahol együtt értékelnék a szavazás eredményeit.

Pszichó Peti be is ment a műsorba, ott azonban a beszélgetés elején Rónai Egon műsorvezető egy vastag paksamétát nyújtott át neki, ahol kigyűjtötték, hogy mikor szerepelt az ATV műsoraiban és mikor kapott meghívásokat. Rónai Egon megkérte, hogy fejezze be a kutyakomédiát, és ne vádaskodjon hazugságokkal. Magyar Péter ekkor már nagyon ingerült volt, majd amikor már nem tudott felelni, akkor fogta magát és kiviharzott a stúdióból.

A Mandiner megszerezte az említett dokumentumokat, amiben az alábbi bizonyítékok és konkrétumok szerepelnek:

Első meghívás, SMS: március 1. (válasz nem jött)

Március 6. újabb SMS. (közben több telefonhívás)

Március 7. újabb SMS Vona–Magyar vita szervezés vállalja, vagy nem?

Március 8. vita SMS egyeztetés, mikor lenne jó?

Március 17. SMS újabb meghívás az Egyenes Beszédbe

Március 19. SMS újabb meghívás az Egyenes Beszédbe ezt mondta le, a tüntetés miatt

Március 21. SMS meghívás az Egyenes Beszédbe – elfogadta, de lemondás nélkül tüntetést szervezett

Március 26-án SMS-ben rákérdezett Szöllősi Györgyi, hogy akkor jön-e vagy sem, mert bár elvállalta, nem mondta le és nem reagált semmilyen megkeresésre.

Március 27. meghívás előre májusra, az anyák napi tüntetés után

Április 18. Magyar Mártont hívtuk, mert szólt, hogy Ő intézi a sajtóját, innentől vele egyeztetett Szöllősi Györgyi telefonon és SMS-ben. Jeleztük, ha Magyar Péter nem tud jönni, akkor az EP-listán szereplő jelölteket is várjuk.

Április 19. újabb SMS: jönnek-e az EP-listáról, mert nem kaptunk választ.

Május. 2. SMS: Magyar Péter meghívása újra, emlékeztető SMS.

Május 9. SMS Magyar Péter meghívása

Közben többször beszélt Szöllősi Györgyi telefonon Magyar Mártonnal, hogy küldjön bárkit a listáról. Mivel ez nem történt meg, közvetlenül felhívtuk Tarr Zoltánt, a lista harmadik helyezettjét. Ő végül bejött május 8-án.

Az utolsó meghívások Seprenyi Anitának mentek, mert Ő lett a sajtósa, csak telefonon beszélt vele Szöllősi Györgyi. Május 15. után többször is.

Március 13-án, április 8-án volt Szöllősi Györgyinél, május 31-én Rónai Egonnál. Június 7-én újra Szöllősi Györgyinél.

A videót itt tudod megnézni: