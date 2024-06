Durva gázolás az Üllői úton: kocsinak rohant az őrült gyalogos

Meghökkentő baleset sokkolta Budapesten a IX. kerületi lakosokat és az Üllői úton munkából hazaindulókat a nyugodt, múlt pénteki (június 14.) napon. Információink szerint egy ember Telepy utca és az Üllői út kereszteződésénél, az ott húzódó zebrától nem messze próbált átszaladni a kocsik között, de egyenesen egy arra haladó autónak rohant.

Többször megesik, hogy a gyalogosok megpróbálnak átszaladni a forgalmas Üllői úton Fotó: Pexels (illusztráció)

A férfi a kocsi oldalának csapódott, majd a betonra zuhant. A helyszínre több mentőkocsi is érkezett. A figyelmetlen gyalogos kommunikált és könnyebb sérülésekkel megúszta a mutatványt.

A helyiek szerint egyáltalán nem ritka, hogy a környéken többen is megpróbálnak átvágni a kétszer két sávos úton, aminek többször kis híján tragédia a vége. Egyik olvasónk a mostani esetet megelőző héten haladt át kocsival az Üllői út ezen szakaszán, éppen a Nagyvárad tér irányába tartott, amikor egy középkorú és egy fiatalabb férfi rohant át a kocsik között.

- Átrohantak a járda melletti bicikliúton, aztán pedig be, egyenesen a kocsik közé. Nagyot fékeztem, nehogy baj legyen. Aztán simán tovább rohantak, egyenesen át, a Ludovika irányába. Csoda, hogy átértek

- mondta el egy női olvasónk. Hozzátette, hogy úgy tudja, nem ő volt az egyetlen, akire ráhozták a frászt a rohangáló gyalogosok:

- Nem tudom, hogy ilyenkor csak felelőtlenek, vagy valamilyen szer dolgozik bennük, de többen is mondták a környékbeli ismerősök közül, hogy ők is találkoztak már hasonló esetekkel. Pedig van zebra nagyjából 300 méterre, a Nagyvárad téren pedig aluljáró is található. Nem tudom elhinni, hogy megéri elüttetniük magukat azért a pár tíz méterért - hitetlenkedett a nő. A rendőrség eljárást indított az ügyben.

- A közlekedési szabályok kisebbfokú megsértése miatt szabálysértési eljárás indult a gyalogos ellen

- közölte a Borssal a Budapesti Rendőr-főkapitányság.