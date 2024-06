Élet 190 centi felett: "Én vagyok a világ legmagasabb tízévese"

190,5 centi – ekkora a magassága jelenleg a világ legnagyobbra nőtt tízéves gyermekének. A fiúcska már most lekörözi a felnőttek többségét is, de vajon mi lesz akkor, ha betölti a 18-at? Jase természetesen nem a véletlennek köszönheti magas termetét, hanem egy ritka betegségnek, mely miatt a hormonjai folyamatosan intenzív növekedésre késztetik a testét. A fiú a Truly kamerái előtt mutatta be nem mindennapi életét.

Jase hivatalosan is a világ legmagasabb tízéves kisfiújának számít a maga 190,5 centiméterével Fotó: YouTube

Sajnos Jase ritka betegségének és erőteljes növekedésének ára van: a hasonló kórban szenvedők jellemzően 40 éves korukig élnek, ekkorra ugyanis a szívük olyan nagyra nő, hogy azt már nem tudja elviselni a szervezetük. Noha az orvosok felvetették, hogy egy műtéti beavatkozással meg lehetne állítani a kisfiú extrém növekedését, erről jelenleg még a gigagyermek hallani sem akar. "Egy nap talán" – magyarázta.

Azóta növekszik, amióta megszületett

– magyarázta a fiú édesanyja, hozzátéve, hogy bizony gyakran igen látványos növekedésről beszélünk rövid idő alatt is.

Jase lába, mellette egy átlagos tízéves gyermek cipője. Ekkora lábbelit kellene hordania, ha nem lenne az extrém növekedését okozó betegség Fotó: YouTube

Jase már babának sem volt apró: 5,5 kilogrammot nyomott és 66 centivel jött világra. Akkor persze még az orvosok is azt hitték, hogy egy nagyobb babával van dolguk. Végül hároméves korában kezdték el alaposabban kivizsgálni, ekkorra ugyanis egyértelművé vált, hogy nem csak "kicsit nagyobb" a kortársainál.

Jase elárulta, ő maga elsősként szembesült vele, hogy mennyire más, mint a többi gyerek: ugyanis már ekkor olyan magas volt, mint egy középiskolás, azaz jócskán kilógott a tornasorból.