A világ kilenc nagy atomhatalma ismét versenybe kezdett

A világ kilenc atomhatalma folyamatosan növeli a nukleáris fegyverarzenáljukra fordított kiadásokat, amelyekre csak 2018 óta 387 milliárd dollárt költöttek. A tömegpusztító fegyvereket ellenző, valamint a globális konfliktusokat elemző szervezetek szerint az atomfegyverek a hidegháború óta nem játszottak ilyen fontos szerepet a nemzetközi kapcsolatokban. A Defense Post cikkét a hirado.hu ismertette – írja a Ripost.

Az elmúlt öt évben mintegy harmadával növelték az atomfegyver-arzenálra fordított kiadásaikat a világ atomhatalmai. A világ kilenc, atomfegyverrel rendelkező állama csak a tavalyi évben 91 milliárd dollárt költött a nukleáris arzenáljaik modernizálására – olvasható a The Defense Post globális biztonságpolitikával foglalkozó portál hasábjain.

Mint írták, az atomfegyverek betiltásáért küzdő civil szervezet, az ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) hétfőn kiadott jelentése, valamint a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) korábbi jelzései alapján is kijelenthető: az atomarzenállal rendelkező országok „drámaian növelik a kiadásaikat”, aminek egyik oka a meglévő nukleáris fegyverzet modernizálása, a másik pedig, hogy új fegyvereket is bevezetnek.

A jelenségről szólva az ICAN vezetője, Melissa Parke úgy fogalmazott: „Azt hiszem, joggal mondhatjuk, hogy nukleáris fegyverkezési verseny zajlik.”

Ezt a kijelentést erősíti a SIPRI jelentése is, ami szerint „a nukleáris fegyverek a hidegháború óta nem játszottak ilyen fontos szerepet a nemzetközi kapcsolatokban.”

Rémisztő mennyiség

Noha a SIPRI tanulmánya azt is megállapította, hogy a világon lévő összes (becsült számú – a szerk.) 12 512 nukleáris robbanófej száma az év elején 12 121-re csökkent, azonban továbbra is 9585 nukleáris töltetet tartanak készleten potenciális felhasználásra.

Emellett 2100 ballisztikus rakétát tartanak „magas műveleti készültségi állapotban”, amelyek jelentős többségét az Egyesül Államok és Oroszország birtokolja. Vélhetőleg azonban Kína is rendelkezik „néhány hasonló, magas készenléti szinten tartott robbanófejjel.”

Megugró kiadások

Az ICAN jelentéséből kiderül, hogy csak a tavalyi évben 10,8 milliárd dollárral nőttek a nukleáris fegyverekre fordított kiadások világszerte. Ennek a növekedésnek a 80 százalékát pedig az Egyesült Államok költötte el. Az atomfegyverekre világszerte fordított 2023-as évi 91 milliárd dollárból az USA 51,5 milliárdot költött. „Többet, mint az összes többi nukleáris fegyverrel rendelkező ország együttesen” – fogalmazott a jelentés.