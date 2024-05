Különleges képpel üzent Orbán Viktor az érettségizőknek

Május 6-án, hétfő reggel rengeteg magyar diák izgult, ugyanis elindult az érettségi, ami egy fiatal életében az egyik legfontosabb, legnagyobb próbatétel és megmérettetés. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy különleges képpel, videóval üzent az érettségizőknek.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor megosztott egy videós képösszeállítást, amin megmutatta a tablóképét, hogyan is nézett ki fiatalon, majd azt is, hogyan néz ki most. Ráadásul a felvételen nem csupán ő szerepel így, hanem többek között Szijjártó Péter és Szentkirályi Alexandra is.

Ha mi túléltük, nektek is sikerülni fog! Hajrá, érettségizők!

– írta a poszthoz Orbán Viktor.

Itt lehet megtekinteni Orbán Viktor és a többiek fiatalkori képeit: