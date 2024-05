„Soha nem fogok megbocsátani neki” – újabb műtétek várnak Nikire, a körmendi horrorbaleset túlélőjére

Balla Niki élete 4 hónappal ezelőtt örökre megváltozott: 2023. december 23-án, Németországból tartott hazafelé, amikor Körmendnél egy szemből érkező autós áttért a sávjába és hatalmas sebességgel belecsapódott. Az ütközés erejétől mindkét autó a felismerhetetlenségig roncsolódott: a vétkes sofőr mellett utazó nő szörnyethalt, a sofőrt és gyermekét életveszélyes állapotban szállították kórházba. Bár Niki túlélte az ütközést, úgy véli, ha férje nem veszi észre a visszapillantó tükörben a balesetet és nem siet a segítségére, most nem élne. A fiatal nő csodával határos módon 4 hónappal a brutális baleset után mankóval ugyan, de képes járni, azonban további műtétek várnak rá.

Niki szeretne újra futni, ám még több műtét vár rá Fotó: Máté Krisztián

Niki szinte semmire sem emlékszik a balesetből, mindössze három villanásnyi emléke van: nyitott légzsák, tűzoltók és a mentőautó.

Nem értettem, hogy mi történt velem. Láttam, hogy kinyílt a légzsák, hogy levágják az autó tetejét, majd betesznek a mentőautóba

– meséli lapunknak Niki, akit gyakorlott sofőrként sokkolt a baleset ténye. A fiatal nő akkor nyugodott meg, amikor megmondták neki, hogy nem ő okozta a balesetet. Niki vétlensége természetesen beigazolódott. A karambolban a vétkes sofőr barátnője, egy háromgyermekes édesanya azonnal szörnyethalt, a sofőrt újra kellett éleszteni, kislánya pedig életveszélyesen megsérült.

Az összetört autó sokkoló látványt nyújt Fotó: olvasói

Soha nem fogok megbocsátani neki. Erre a tettre nincs bocsánat!

– árulja el lapunknak Niki, akinek az ütközésben mindkét combja, mindkét bokája, térdkalácsa, hat bordája és egyik csuklója is eltört. A fiatal nő 3 hónapot töltött a Magyar Honvédség Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézetben, ahol nagyon jó munkát végeztek, hiszen ma már képes mankó segítségével járni.

Mindkét lábam tele van fémekkel és csavarokkal, mankó nélkül még mindig bicegek. A következő műtét célja az, hogy képes legyek behajlítani a jobb térdem

– árulja el Niki, aki korábban sokat futott, és alig várja, hogy újra hódolhasson szenvedélyének.

Niki mindent elkövetett, hogy feldolgozza a tragédiát, így ma már újra vezet Fotó: olvasói

Nikit és családját érzelmileg és anyagilag is megviselte ez az időszak, ám Ádám és Niki kapcsolata erősebb, mint valaha.

Emlékszem, hogy remegő lábakkal futok az autóhoz és nem tudom mi vár ott rám. Ahogy közeledtem, hallottam, hogy Niki azt kiabálja, hogy megfulladok. Azonnal feltéptem az anyósülés melletti ajtót és kikötöttem a biztonsági övet

– emlékezik vissza Ádám, akinek arról is gondoskodnia kellett, hogy 6 éves kisfiúk Lennox, minél kevesebbet észleljen a drámai helyzetből, így azonnal segítő családtagokat riasztott a helyszínre.

Ádám büszke feleségére Fotó: Máté Krisztián

Hálával tartozom Ádámnak és az őrangyalaimnak, mert nélkülük én ma nem lennék itt

– állítja Niki, aki családjának, kisfiának, barátainak, orvosainak és a rehabilitációs szakembereknek is rendkívül hálás, ugyanis a baleset utáni időszakban mindannyian rengeteget tettek érte. Niki egyelőre még ugyan nem tud dolgozni, de már most azon gondolkodik, hogy kitanulja a gyógymasszőri szakmát, hogy a jövőben ő is segíthessen sorstársainak. Nikit Tiktok csatornáján is egyre többen követik, felépülésének történetével sokakat inspirál.