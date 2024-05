„Mama kétszer is életet adott nekem” – lánya életét mentette meg Erika

Kata és Erika minden évben egyszerre ünneplik az anyák napját és Kata második születésnapját, ugyanis, ahogy Kata mondja: 13 évvel ezelőtt édesanyja újra szülte őt. Katáról 2004-ben, 37 évesen derült ki, hogy vesebeteg, majd 2011-ben már annyira rosszak voltak az eredményei, hogy választania kellett: élete végéig tartó dializálás, vagy egy donorvese...

Kata és Erika kapcsolata nem hétköznapi: olyanok, mint két barátnő Fotó: Szalmás Krisztina

Kata és Erika pont olyan, mint két barátnő, akik nagyon hasonlítanak egymásra: árad belőlük a pozitív energia és a jó humor. A mosolygós páros kapcsolata mindig is baráti volt, sőt még a legnehezebb időkre is úgy emlékeznek vissza, mintha a világ legtermészetesebb dolga lett volna. Katáról 2004-ben derült ki, hogy vesebeteg, néhány év múlva pedig rosszabbodni kezdett az állapota.

Mikor karácsony előtt behívott az orvos, rögtön tudtam, hogy baj van. Mama azonnal mondta, hogy ő odaadja a veséjét, de én annyira féltettem, hogy hallani sem akartam róla

– emlékezik vissza Kata, akinek mindössze 3 hete volt arra, hogy meghozza élete legnehezebb döntését.

Kata és Erika hálás az együtt töltött minőségi időért Fotó: Bors

Számomra ez egy pillanatig nem volt kérdés. Egy édesanya bármire képes a gyermekéért!

– állítja Erika, aki ezalatt átesett egy átfogó kivizsgáláson, melyen kiderült, tökéletes donorvesének.

Édesanya és lánya között mindig is csodás összhang volt Fotó: olvasói

Végül meggyőztek arról, hogy ez lesz a legjobb számomra. Azóta van itt bent, a hasüregemben ez a vendégmunkás, akit csak krumplinak hívunk, hiszen pont úgy néz ki

– viccelődik Kata, aki édesanyjával együtt a kórházi időszakot is pozitívan élte meg. Kata és Erika bevallása szerint a kórházba is mosolyogva és félelem nélkül léptek be, sőt, úgy érezték magukat, mintha csak egy közös „nyaralásra” jöttek volna el. Amikor a folyosón nevetgéltek, rájuk is szólt a portás, hogy véget ért a látogatási idő. Anya és lánya majd kipukkant a nevetéstől, majd közölték, hogy bizony őket holnap műtik. A portás alig akart hinni a fülének.

Izgultunk, de nem féltünk egy pillanatig sem. Száz százalékban megbíztunk Kata orvosában

– idézi fel Erika, aki a felépülésük után, lányával közösen, szinte azonnal belefogott egy alapítvány létrehozásába, melynek célja, hogy gyakorlati információkkal lássák el a transzplantációra váró párosokat. Merj adni, merj kapni! Ez az Átszervezés elnevezésű alapítványuk mottója.

Vidámságból nem volt hiány a műtét előtti napon sem Fotó: olvasói

Én szerencsés vagyok, hogy van egy ilyen szuper mamám, egy igazi házi hősöm, de nem mindenki az. A vérségi rokonság egyáltalán nem garancia

– magyarázza Kata, aki szerint a legnehezebb az, hogy a beteg elfogadja a számára felajánlott szervet. Katának több barátja is ajánlott fel vesét, ám Kata úgy érzi, tőlük még nehezebb szívvel tudta volna elfogadni, hiszen ahogy fogalmaz: a mama azért mégis csak a mama.

Minden évben anyák napja körül elutazunk mamával valahová, ilyenkor ünnepeljük meg a második születésnapomat is

– meséli Kata, aki hálás a sorsnak, hogy édesanyja még 80 évesen is rendkívüli frissességnek örvend, így sok minőségi időt tudnak együtt tölteni.