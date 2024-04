Vesztegetés: Megkezdődött a nyomozás a hídpénz-botrányban

Fotó: Balogh Zoltán

Hivatali vesztegetés gyanújával indította meg a nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Lánchíd felújításával kapcsolatban – jelentette be közösségi oldalán Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Budai Gyula azután fordult a hatósághoz, hogy levelet kapott egy forrástól, hogy a költségvetési csalással gyanúsított, számlagyáros exügyvéd, Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott, majd készpénz formájában felvett összeggel.

Mindebből az következik, hogy az A–Híd Zrt. által az exügyvédnek átutalt másfél milliárd forint itt cserélhetett gazdát – írja a Mandiner nyomán a Ripost. Budai Gyula szerint a biztonsági cég kapcsolatban áll a felújítást végző A–Híd Zrt.-vel. A képviselő megjegyezte, hogy a levélíró úgy tudja:

a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz.

A címadatok alapján a biztonsági cég nem lehet más, mint a Lövőház utca 7–9. szám alatt található Árgus-Security Vagyonvédelmi Kft. A biztonsági vállalkozás egyik tulajdonosa Apáthy Zoltán Endre, az ő édesapja pedig nem más, mint Apáthy Endre, akinek a családi érdekeltségébe tartozik az A–Híd Zrt.

Amennyiben igazak a levélíró állításai, a Lánchíd-beruházásból „kimentett” pénzek az azt végző A–Híd tulajdonosi köréhez kerülhettek vissza. Onnan pedig az összegek a levélíró szerint a budapesti Városházán landoltak.

A hídpénzbotrány főszereplője az a Vig Mór, aki Vig Dávid Amnesty-vezér testvére, és akit tavaly novemberben vettek őrizetbe, majd tartóztattak le, miután belebukott egy sok száz milliós számlagyárba. A NAV az ügyben több helyszínen tartott házkutatást és foglalt le pénzeket. Az eljárásban kiszálltak a Lánchíd felújítását végző A–Híd Zrt.-hez is.

Az A–Híd 1,4 milliárd forintot utalt Vig cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek 2020 novembere és 2022 júliusa között. Ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A–Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

Aztán a több más bűncselekménnyel is összefüggésbe hozott Vig Mórt 2022 januárjában egy jogerős ítélet miatt eltiltották az ügyvédi hivatás gyakorlásától. Ezután vonták be Hegedüs Dánielt is az ügyletekbe, aki a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező maradék összeget, majd onnan mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben.