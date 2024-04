Azt már eddig is lehetett tudni, hogy létezik egy rendőrségi jegyzőkönyv arról, hogy Magyar Péter erőszakosan lépett fel Varga Judittal szemben. Az ominózus reggelről időközben több részlet is kiderült, Varga Judit egy interjúban elmondta, hogy pontosan mi is történt.

Varga Judit több drámai emléket is a könnyeivel küzdve elevenített fel. Fotó: YOUTUBE / FRIZBI TV / YOUTUBE / FRIZBI TV

A volt igazságügyi miniszter azzal kezdte, hogy leszögezte: azért készült rendőrségi jelentés, mert akkoriban a készenléti rendőrség látta el a személyi védelmét. Mint mondta, előző este egy baráti párnál vacsoráztak, ahonnan ő a nővéréékhez ment aludni, ahol a gyerekek is aludtak, Magyar Péter viszont hazament közös otthonukba.

Reggel felkeltem, és addigra már annyi verbális abúzuson és szürreális eseményen voltam túl az ősz folyamán, hogy én azt mondtam, hogy amit Péter megengedett ott a társaságban is magának, ez itt most már elég volt, én elmennék a gyerekekkel Miskolcra, de ehhez az kell, hogy vissza kell jutnom a házba, és el kell hoznom a gyerekek ruháit

- emlékezett vissza a Frizbi TV-nek adott interjúban Varga Judit, aki azt is elárulta, hogy gyomorideggel ment haza, mert tudta, hogy a férje nem fogja őt elengedni Miskolcra a szüleihez a gyerekekkel. Az egykori politikus céltudatosan ment be az otthonukba összeszedni a gyerekek ruháit, közölte Magyar Péterrel, hogy ők most elmennek egy időre, mert mindenkinek arra van szüksége, hogy lehiggadjon. A férfi azonban furán viselkedett, Varga szerint volt még benne némi alkohol, mivel előző este hajnalig italozott.

Nem mész te sehova!

- így reagált Magyar Péter arra, amit a felesége mondott neki. Varga Judit elkeseredettségében az egyik szoba kisablakán kezdte el kidobálni a ruhákat, amit a ház előtt álló rendőr végignézett. Varga szerint Magyar Péter rendszeresen kihasználta ezeket a helyzeteket, tudta, hogy feleségének miniszterként ez rendkívül kellemetlen.

Magyar Péter a veszekedés közben is többször megzsarolta a feleségét azzal, hogy titokban rögzített hangfelvételekkel áll elő és tönkreteszi a karrierjét, amibe "a kormány is bele fog bukni".

A vita akkor fejeződött be, amikor a bejárati ajtóhoz értek, és Magyar Péter észrevette, hogy az üvegajtó előtt ott áll már a személyi védelmet ellátó rendőr, akinek a házba tilos volt belépnie.

Péter elkezdett máshogy viselkedni, és amikor rá tudtam venni, hogy nyissuk ki az ajtót, akkor elkezdett rohanni az autóhoz, hogy előbb érjen oda a nővéreméknél lévő gyerekeinkhez, mint én.

Varga Judit szerint abból, hogy pár napra el akartak menni a nagyszülőkhöz, lett egy olyan szürreális jelenet, aminek során Magyar Péter nem engedte ki a házból, nem engedte ki a szobából, miközben végig fenyegetőzött.